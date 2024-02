Gli Harlem Globetrotters a Bologna: uno spettacolo unico di divertimento e abilità cestistiche

Il famoso tour italiano degli Harlem Globetrotters si avvicina, portando con sé un mix travolgente di abilità cestistiche straordinarie, umorismo contagioso e intrattenimento di classe mondiale.

La squadra, che è già nella leggenda, arriverà al PalaDozza l’11 marzo con palla a due alle 20:30.

Gli Harlem Globetrotters sono noti in tutto il mondo per le loro straordinarie abilità cestistiche, la comicità irresistibile e la capacità di coinvolgere il pubblico in un'esperienza indimenticabile.

Il tour italiano promette di essere un evento eccezionale, offrendo a fan di tutte le età uno spettacolo unico nel suo genere.

IL MAGIC PASS

Il Magic Pass offre l'opportunità di vivere un'esperienza straordinaria ed unica con i leggendari giocatori prima dello spettacolo principale.

Questo pass speciale consente l'accesso esclusivo al palazzetto due ore prima dell'inizio dell'evento, permettendo ai fortunati possessori di avvicinarsi ai loro eroi e godere di momenti magici sul campo.

Ci saranno sessioni di autografi, foto indimenticabili e la possibilità di imparare trucchi e mosse direttamente dai giocatori stessi.

Preparatevi a essere trasportati in un mondo di abilità cestistiche straordinarie e comicità contagiosa dove il pubblico è sempre al centro

I biglietti sono disponibili su TicketOne, biglietti per uno spettacolo che rimarrà nei ricordi per molto tempo a venire