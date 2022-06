Il volo di Woldetensae che si è preso l'Italbasket

Nella vita bisogna lottare per ottenere quello che si desidera, e questo Tomas Woldetensae lo sa benissimo. Nella pallacanestro ha dovuto conquistarsi ogni cosa con la sua grande etica del lavoro, e sicuramente non è finita qui. L'esordio in nazionale ha rappresentato soltanto un nuovo punto di partenza, con più slancio e forse anche con un po' più di fiducia nei propri mezzi. Nato a Bologna da madre originaria dell'Etiopia, la sua vita da bambino non è certo stata rosa e fiori, ma tutto ciò l'ha temprato e quando calca il parquet con la palla a spicchi tra le mani questo suo vissuto gli serve per concentrarsi e mettere il massimo dell'impegno.

Da bambino il basket ha rappresentato un po' la sua isola felice, ma non chiamatelo predestinato perché sul rettangolo di gioco tutto sembrava tranne che quello. Ma la madre, che ha fatto tanti lavori per non fargli mancare nulla, gli ha dato forse la cosa più importante: un esempio vivente che con l'impegno e l'abnegazione si può raggiungere tutto ciò che si vuole. Non a caso l'ha definita 'la sua Kobe Bryant', una metafora che calza piuttosto a pennello. E allora se sin dall'inizio sembrava portato per questo giochino della palla da infilare in un cesto, con le sue diverse esperienze che hanno già segnato il suo vissuto ha saputo aggiungere un mattoncino nuovo alle sue capacità.

Arrivato giovanissimo nel settore giovanile della BSL San Lazzaro, ha imparato, è migliorato, e da sottoquota è riuscito addirittura ad essere nominato nel miglior quintetto delle finali nazionali under 19. Ma Tomas voleva di fare di più, voleva iniziare a realizzare il suo sogno di giocare negli Stati Uniti. E così, nel 2015 prende armi e bagagli e vola in Florida per frequentare il liceo. Due anni più tardi, entrato ormai nel sistema scolastico americano, spera in una offerta di borsa di studio da un'università. Se ne presenta solo una, UMKC (Università del Missouri - Kansas City), ma per problemi burocratici non può essere eleggibile per giocare e allora svanisce il sogno. Per rimediare è costretto ad iscriversi ad un junior college, che non è la stessa cosa di Duke, Kentucky o Ucla. Ma la scelta ricade su Indian Hills, scuola dell'Iowa che nella Njcaa è di primissimo livello. Woldetensae si mette subito al servizio della squadra tirando con oltre il 42% da 3 con più di 8 tentativi a gara e prendendosi importanti responsabilità.

Dicevamo del suo vissuto che lo ha forgiato. Ecco, il tiro lo ha più o meno sempre avuto, anche se ha delle difficoltà non tanto nel tirare piedi a terra piuttosto nel crearselo. Ma se a quei tempi si parla con chi lo ha allenato a San Lazzaro, e gli si fanno vedere le sue partite con Indian Hills, dicono che ha aggiunto una cosa fondamentale al suo gioco: la fisicità. E' una delle classiche cose che nell'ambiente a stelle e strisce non manca a qualsiasi latitudine. Due anni ad Indian Hills gli spalancano le porte della Ncaa, e vi entra dalla porta principale visto che ad accaparrarselo sono niente di meno che i campioni in carica di Virginia. Avrebbe potuto far coppia con un altro italiano, Francesco Badocchi, che però decide di lasciare il college e quest'anno ha giocato in C Gold nella sua Cernusco.

Virginia è allenata da Tony Bennett, un coach molto esigente che adotta un sistema difensivo particolare. Inoltre, i suoi esterni sono abituati a fare tutto, devono essere giocatori completi. Chiedere a Devon Hall per avere conferma. Tomas si integra bene in questo sistema, e non nasconde che la scelta di Virginia sia stata dettata anche e soprattutto dalla volontà di migliorare difensivamente oltre che per il prestigio dell'università. Nei due anni con i Cavaliers fa segnare un career-high da 27 punti contro Louisville, ma soprattutto fa vincere la squadra grazie al canestro decisivo contro North Carolina. Nonostante abbia giocato per sei anni negli Stati Uniti, in estate era solito vederlo ai giardini Margherita o in qualche altro playground della città. L'estate scorsa il ritorno definitivo in Italia per intraprendere la carriera da professionista.

Ma proprio come in occasione del passaggio dal liceo al college, non ha esattamente la fila di direttori sportivi e allenatori fuori la porta di casa. Uno però lo vuole, è Massimo Maffezzoli che allena in A2 a Chieti e gli offre il suo primo contratto. Woldetensae accetta, e proprio come capitato in Florida, poi ad Indian Hills e infine a Virginia, ci mette poco ad ambientarsi e ad incidere sul campo. Nonostante la squadra vada malino (Maffezzoli è esonerato dopo un record di 8 vittorie e 14 sconfitte), lui gioca benissimo, ha un forte impatto e questo convince Varese a portarlo in serie A a metà stagione. Sotto la guida di coach Johan Roijakkers si prende la scena, di nuovo, sin dall'inizio, ancora. Memorabili il 5/5 dall'arco contro Napoli e il season-high da 21 punti contro Cremona, due vittorie preziose in ottica salvezza. Tomas brilla insieme a tutti gli altri giovani varesini messisi in luce nonostante l'annata tribolata, come Matteo Librizzi, Nicolò Virginio e Guglielmo Caruso.

Le prestazioni con Varese gli fanno guadagnare la convocazione con la nazionale maggiore, la prima in assoluto per l'Italia. E' Gianmarco Pozzecco a farlo esordire sabato scorso contro la Slovenia, ma a dire la verità già l'ex ct Meo Sacchetti lo stava monitorando. E adesso, dopo tutto quello che avete letto, provate a ricordare i primi palloni che ha toccato Woldetensae appena messo piede in campo. E' in marcatura su Doncic che gli fa vedere il pallone, allunga il braccio e glielo scippa, parte in contropiede, due punti. E' quasi in angolo sul lato debole, parte un tiro, rimbalzo lungo, si divincola dall'avversario e afferra la sfera al centro del pitturato. Riceve palla sull'arco, fronteggia il canestro, ha spazio, tira senza paura, scrivete pure tre. Roba da raccontare ai nipotini, soprattutto la prima azione.

Alla fine saranno 13 i suoi punti, risultando non solo il miglior marcatore ma per distacco il migliore azzurro in assoluto. E per premiarlo, il 'Poz' l'ha convocato anche per il raduno che inizia oggi a Brescia, in vista della gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 4 luglio in Olanda. Nel paese dei tulipani qualche anno fa ha esordito un sedicenne Nico Mannion. A questo giro Tomas sogna l'esordio con l'azzurro indosso in una gara ufficiale.