Beffa Fortitudo, Ferrara vince sulla sirena

Squadra in casa

Squadra in casa Ferrara

Sconfitta beffarda per la Fortitudo Bologna che viene sconfitta in trasferta sul parquet della Tassi Group Ferrara. Gli uomini di coach Dalmonte iniziano bene la gara e il primo periodo si chiude con il +8 per l’Aquila. La Kleb però fa la voce grossa e tanta la rimonta: al 16’ Amici pareggia i conti e al primo tempo si va sul 41 pari.

Nella seconda parte di gara la Kigili con buoni numeri dall’arco riesce a rimanere avanti, poi i padroni trovano il 60-60 e ancora con Amici si portano a +7. All’ultimo quarto si va sul 72-67. La Fortitudo tira ancora con buone percentuali, trovando anche tre triple di fila ma a pochi minuti dalla fine della partita Fantinelli e Smith vengono entrambi espulsi in seguito ad un acceso battibecco. Gli ultimi istanti sono febbrili: Campani trova il pari per Ferrara sul 91-91, la Effe tenta il tiro ma sbaglia, Claeves arriva al rimbalzo e spara da metà campo trovando il canestro della vittoria.

Ferrara-Fortitudo, il tabellino

Tassi Group Ferrara – Fortitudo Kigili Bologna 94-91

Tassi Group Ferrara: Luca Campani 22 (8/10, 1/1), Andrew Smith 18 (5/7, 2/2), Andy Cleaves ii 15 (0/4, 4/6), Simone Bellan 13 (5/6, 1/3), Alessandro Amici 13 (1/2, 3/6), Mihajlo Jerkovic 8 (3/5, 0/0), Gianmarco Bertetti 5 (0/2, 1/3), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/1), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Leonardo Cavicchi 0 (0/0, 0/0), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Fortitudo Kigili Bologna: Marcus Thornton 29 (3/5, 7/8), Pietro Aradori 15 (5/6, 1/5), Valerio Cucci 14 (2/3, 1/4), Alessandro Panni 10 (1/3, 2/6), Steven Davis 7 (2/4, 1/2), Matteo Fantinelli 6 (1/2, 1/2), Nazzareno Italiano 6 (0/2, 2/4), Simone Barbante 4 (2/2, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Paolo Paci 0 (0/0, 0/0), Ygor Biordi 0 (0/0, 0/0)