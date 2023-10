La Fortitudo è un rullo compressore: vittoria in trasferta da grande squadra

Squadra in casa

Squadra in casa Trieste

La quinta giornata della Regular Season del Girone Rosso del campionato di Serie A2 metteva di fronte la prima e la seconda della classe, ovvero la Flats Service Fortitudo Bologna e la Pallacanestro Trieste.

Due squadre divise da una sola vittoria di differenza, due squadre costruite per primeggiare nel girone, due squadre costruite per rinverdire i fasti di un passato nemmeno troppo lontano.

Ma quasi nessuno aveva immaginato un match nel quale una delle due formazioni metteva sul parquet talmente tanta forza da annichilire, nel vero senso della parola l'avversario. E invece è andata proprio cosi con la Fortitudo di Coach Caja che ha messo a ferro e fuoco il PalaTrieste vincendo con un netto +21, 64-85 il finale, al termine di 40' minuti nei quali il risultato non è mai stato in discussione.

Protagonista assoluto di serata Deshwan Freeman che ha chiuso il referto con 23 punti (9/12 da due) molto ben assistito e coadiuvato da Aradori, Fantinelli ed Odgen tutti in doppia cifra. Per Trieste hanno provato a tenere testa al ciclone Fortitudo Candussi, Reyes e Ruzzier ma il loro apporto non ha potuto evitare la sconfitta.

Con questa vittoria la squadra di Caja si conferma sola in testa con cinque vittorie su cinque incontri.

La cronaca

Parte subito forte la Fortitudo che al termine della prima frazione è avanti di +13, 8-21 il parziale che di fatto indirizza subito l'inerzia del match. Nella seconda frazione la squadra padrona di casa si assesta meglio sul campo e prova a macinare punti.



Ma con questa Fortitudo c'è davvero poco da fare. Dopo qualche imbarazzo iniziale, infatti, i ragazzi della Effe controattaccano, controbattono e mettono a referto la frazione a più alto punteggio, 27.

Il combinato disposto di questi dati determina che a fine primo tempo la partita di fatto è chiuso, 23-48 il risultato intermedio.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Trieste si scuote di nuovo e vince il primo quarto del match, 21-19 ma il dato è ovviamente insufficiente a riaprire la contesa. Al minuto 30 il tabellone del PalaTrieste recita Pallacanestro Trieste 43, Fortitudo Bologna 67.

Il quarto finale serve solo per la statistica. La frazione è appannaggio degli alabardati, 21-17 il punteggio, ma il risultato finale non ammette repliche, Fortitudo Bologna batte Pallacanestro Trieste 65-84.

Il tabellino

Pallacanestro Trieste-Flats Service Fortitudo Bologna 65-84 Parziali: 8-21; 15-27; 21-19; 21-17

Pallacanestro Trieste: Justin Reyes 13 (4/13, 1/6), Michele Ruzzier 10 (3/6, 1/4), Francesco Candussi 10 (1/2, 1/4), Eli jameson Brooks 9 (2/3, 1/6), Luca Campogrande 9 (0/0, 3/11), Giancarlo Ferrero 8 (3/3, 0/3), Giovanni Vildera 5 (1/4, 0/0), Lodovico Deangeli 1 (0/0, 0/1), Stefano Bossi 0 (0/1, 0/2), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/0), Matteo Rolli 0 (0/0, 0/0), Danny Camporeale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 41 16 + 25 (Eli jameson Brooks 10) - Assist: 6 (Justin Reyes 2)



Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 23 (9/12, 1/2), Pietro Aradori 19 (7/12, 1/4), Matteo Fantinelli 16 (4/5, 2/2), Mark Ogden 15 (4/11, 1/2), Riccardo Bolpin 5 (2/5, 0/2), Luigi Sergio 5 (1/1, 1/2), Alessandro Panni 1 (0/2, 0/1), Alberto Conti 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Mark Ogden 13) - Assist: 19 (Riccardo Bolpin 6)