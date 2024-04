La Fortitudo non riesce a imporsi, al PalaMoncada vince Agrigento

Le speranze erano ridotte al lumicino, effettivamente mancava solo la matematica, ma adesso il dato è tratto. La Flats Service Fortitudo Bologna non ha più la possibilità di chiudere in vetta il Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di basket maschile.

A certificare il dato il combinato disposto della vittoria della Unieuro Forlì sul parquet della Elachem Vigevano e la sconfitta della Effa su quello del PalaMoncada nel derby delle Fortitudo.

Va così che a due giornate dalla fine della fase ad orologio il distacco tra bolognesi e romagnoli è di 8 punti, un distacco incolmabile. Ma non è il momento di tirare i remi in barca, la Fortitudo, infatti, deve ancora guadagnarsi la seconda piazza.

Piazza per la quale combatterà negli ultimi 80 minuti contro una agguerritissima Apu Udine. Unica nota positiva di serata l'esordio di Marco Giuri, un esordio in verità in sordina ma che mette linfa vitale nel motore dei ragazzi di Coach Caja in vista del playoff.

LA PARTITA

Parte bene la Fortitudo che al termine del primo quarto è avanti di +1, 19-20 il parziale. Segno certo di un match combattuto ed intenso già dai primi minuti.

Intensità e combattimento che si evidenziano anche nel secondo quarto quando la Fortitudo piazza un mini-parziale di +3, 17-20 che manda le formazioni al riposo sul 36-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la squadra di casa si assesta meglio sul parquet, inizia a macinare colpi e a mettere costantemente in difficoltà la Fortitudo Bologna. Il parziale è ad altissimo punteggio, 24-23 il parziale.

Si entra nei dieci minuti finali sul punteggio di 60-63 per gli ospiti. Il quarto finale è tutto da giocare ma nel momento decisivo del match prevale netta la sensazione che Agrigento per grinta, birra in corpo e motivazioni ne abbia di più.

Agrigento cosi prima aggancia Bologna, poi la sorpassa ed infine la stacca nel minuto finale grazie ad un parziale da 21-16 ed un break decisivo nei secondi finali. Finisce 81-79 e per i tifosi siciliani accorsi al PalaMoncada è festa grande. La Effe può solo rammaricarsi per l'occasione gettata al vento e masticare amaro per la sconfitta inopinata.

IL TABELLINO

Moncada Energy Agrigento - Flats Service Fortitudo Bologna 81-79 (19-20, 17-20, 24-23, 21-16)



Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 32 (2/5, 6/14), Davide Meluzzi 17 (2/3, 4/9), Dwayne Cohill 15 (3/7, 3/6), Jacob Polakovich 12 (5/7, 0/0), Alessandro Sperduto 5 (0/1, 0/5), Albano Chiarastella 0 (0/2, 0/1), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Jacob Polakovich 16) - Assist: 14 (Albano Chiarastella 9)



Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 15 (0/1, 4/12), Mark Ogden 14 (5/7, 0/2), Deshawn Freeman 12 (5/8, 0/0), Matteo Fantinelli 8 (2/5, 1/2), Riccardo Bolpin 8 (1/4, 2/4), Alessandro Morgillo 7 (2/3, 0/0), Alessandro Panni 7 (2/4, 1/5), Alberto Conti 5 (1/1, 1/3), Luigi Sergio 3 (0/0, 1/2), Marco Giuri 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Mark Ogden 11) - Assist: 10 (Matteo Fantinelli, Marco Giuri 3)