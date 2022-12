La 'geografia' delle nazionali giovanili in raduno il 27-29 dicembre

Dopo il recente successo dell’Italbasket Under 16 di coach Giuseppe Mangone al torneo di Iscar, continuerà anche durante le festività natalizie il lavoro di monitoraggio della Fip a livello giovanile per le selezioni azzurre. Con le liste dei giocatori alla mano, analizziamone la provenienza sia da un punto di vista geografico, che di club, che di categoria. Sono 94 in totale gli atleti tra convocati e riserve. Di questi le pattuglie più numerose sono dell’Orange1 Basket di Bassano del Grappa e del College Basketball di Borgomanero che contano entrambe 8 giocatori. Seguono con 7 convocati la Stella Azzurra Roma, in rappresentanza dell’intera regione Lazio, e l’Universo Treviso. L’Olimpia Milano ha contribuito alle selezioni giovanili azzurre con 5 atleti, mentre l’Aquila Trento con 4. In generale sono 18 i giocatori forniti da club veneti, 17 quelli da club lombardi, 13 da quelli emiliani. 30 provengono da società che militano in serie A, solo uno da un club straniero, mentre 8 da realtà del Sud Italia.