La Virtus non fa sconti e resta a punteggio pieno

Squadra in casa Virtus Bologna

Si chiude, come meglio non poteva, una dieci giorni nella quale la Virtus Bologna ha giocato, praticamente, ogni due giorni. Si è partiti venerdì 13 con la sfida di Euroleague con il Monaco, si è passato per il terribile back-to-back con Alba Berlin e Stella Rossa e nel mezzo due impegni di Serie A UnipolSai affatto semplici, quello sul parquet di Trento e quello di stasera contro la Dinamo Sassari.

In tutto questo una sola costante è rimasta invariata, la capacità della squadra di Coach Banchi di vincere. Un filotto netto, chiaro, indiscutibile che in questa fase della stagione pone la Virtus Bologna sul piedistallo della squadre migliore.

Molti, a partire da Coach Banchi, obietteranno che non siamo nemmeno al primo mese di attività, ma se il buongiorno si vede dal mattino la stagione della Virtus può essere di quelle imporanti. La riprova arriva dal match di stasera dove le Vu Nere hanno regolato gli ospiti con un netto 80-66. Una sfida, di fatto, mai in discussione.

LA CRONACA

Parte meglio la Dinamo Sassari che sfrutta una leggera fatica iniziale della Virtus per portarsi avanti di +2 al termine della prima frazione, 18-20 il punteggio. Ma è un fuoco di paglia perché nel secondo quarto salgono in cattedra i lunghi di Bologna e per Sassari è notte fonda.

Nella seconda frazione, infatti, la Virtus segna a ripetizione con Smith e Abbass e scava un solco importante con gli ospiti. La frazione si chiude sul 27-15, un dato che manda tutti al riposo sul 45-35.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa ci si aspetta la reazione della Dinamo ma è ancora la Virtus a comandare il gioco a portare a casa altri 4 punti di vantaggio. Il terzo quarto si chiude sul 19-15 per la squadra di Banchi mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Virtus 64, Dinamo 50.

Il quarto finale serve solo per la statistica, il distacco resta invariato, +14, ma ovviamente varia il punteggio. Finisce 80-66 per la Segafredo e il PalaDozza si gode la seconda festa di giornata dopo quella per la vittoria delle ragazze nel derby con Faenza.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna - Banco di Sardegna Dinamo Sassari: 80-66. Parziali: 18-20; 27-15; 19-15; 16-16

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Lundberg 10, Belinelli ne, Pajola 8, Smith 13, Mascolo, Cacok 2, Shengelia 10, Hackett 4, Menalo, Mickey 10, Abass 14.

Coach: Banchi

Banco di Sardegna Dinamo Sassari: Cappelletti 7, Pisano ne, Treier 11, Tyree 7, Kruslin 7, Whittaker 9, Raspino ne, Gentile 2, Diop 11, Gombauld 6, McKinnie 4, Charalampopoulos 2.

Coach: Bucchi

Arbitri: MAZZONI M. – GRIGIONI V. – VALLERIANI D