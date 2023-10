La Virtus sa solo vincere: al PalaDozza arriva il quarto successo consecutivo

La Virtus Segafredo Bologna femminile sa solo vincere. In una settimana intensa e densa di impegni tra Serie A1 di basket femminile ed Euroleague Women le ragazze di Coach Vincent centrano la quarta vittoria consecutiva in campionato a cui aggiungono lo stesso percorso inanellato nel Girone B dell'Euroleague Women dove sono in testa con tre vittorie su tre.

Insomma un percorso dove è davvero impossibile fare meglio. E il tutto nonostante la stanchezza fisica e mentale, la grande resistenza fisica e tecnica delle avversarie, un'ottima E-Work Faenza ed un match giocato a grande velocità.

Ma la Virtus di questa stagione ha davvero una marcia in più se è vero che alla fine della contesa manda in doppia cifra quattro atlete con Andrè che la sfiora. Nel dettaglio parliamo di Peters che ne referta 16, di Dojkic e Zandalasini che chiudono a 15 e di Rupert che ne piazza 11.

La cronaca

Parte bene Faenza che al termine del primo quarto è avanti di +2, 19-21 il parziale. Un parziale che viene ribaltato nelle seconda frazione quando la Virtus inizia a macinare punti, 22, recuperano il divario e chiudendo avanti il primo tempo sul 41-39.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ragazze della Virtus danno la spallata decisiva al match. In un quarto dal punteggio bassissimo, 13-7, la Vu Nere tracciano un solco importante di +6 che sommato al vantaggio accumulato a fine primo tempo manda le squadre nei 10 minuti finali sul 54-46.

Nell'ultimo quarto Faenza getta il cuore oltre l'ostacolo e sfiora l'impresa, la frazione si chiude 20-23 ma il recupero non è sufficiente per completare la rimonta. Finisce 74-69 e per Bologna è la quarta vittoria su quattro match, una vittoria che la consolida in testa al girone di Regular Season della Serie A1 di basket femminile

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-E-Work Faenza 74-69. Parziali: 19-21 (19-21), 41-39 (22-18), 54-46 (13-7), 74-69 (20-23)

Virtus Segafredo Bologna: DEL PERO 3; PASA 2; PETERS 16; COX 4; RUPERT 11; BARBERIS 0; DOJKIC 15; ANDRE' 9; ZANDALASINI 15; ORSILI 2; CONSOLINI 0. Coach: Vincent

E-Work Faenza: FRANCESCHELLI 0; EDOKPAIGBE 0; CVIJANOVIC 19; TAGLIAMENTO 10; PERESSON 15; SPINELLI 14; GRANDE 0; DIXON 6; BOOKER 3; BROSSMANN 2. Coach: Seletti