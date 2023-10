Euroleague, la Virtus cede allo Zalgiris dopo un finale concitato

Comincia con una sconfitta in casa la Regular Season di Euroleague della Virtus Bologna. I bianconeri di coach Banchi cadono 82-79 contro lo Zalgiris Kaunas. Ai padroni di casa non bastano i 18 punti di Mickey, i 17 di Shengelia e i 12 a testa per Cordinier e Dobric: Evans (25 punti), Ulanovas (11) e Smits (10) gelano il PalaDozza.

Dopo la gara contro lo Zalgiris ha parlato in conferenza stampa coach Luca Banchi: “Lo Zalgiris è arrivato e ha giocato una gara davvero solida, con un buon inizio. Noi abbiamo risposto velocemente, siamo stati in controllo dall’inizio fino alla fine del terzo quarto e nonostante una performance eccellente da tre punti dei nostri avversari siamo stati in grado di rispondere. Sono molto deluso perché ovviamente al momento è difficile per noi creare un basket di qualità come quello dei nostri avversari. Sono stati molto precisi, specialmente alla fine della partita, hanno messo in campo la loro esperienza e conoscenza per controllare l’ultimo possesso. Abbiamo tanti rimpianti, mi dispiace, perché per quanto riguarda gli sforzi e la nostra voglia credo che abbiamo giocato una partita eccellente. Non con la qualità di cui abbiamo bisogno e non con la continuità che ci serve per avere successo ad alti livelli.”

“Ci manca ancora, cominciando da me che faccio autocritica, un livello di conoscenza reciproca superiore per capire come reagire nei momenti di difficoltà. Dopo un inizio traumatico nei primi minuti dove il canestro sembrava stregato, abbiamo subito sistemato le cose prendendo in mano la partita con personalità. Poi purtroppo ci sono stati tanti episodi che sembrano aver condizionato anche sotto il profilo emotivo: errore di comunicazione difensiva, il canestro sbagliato, qualche errore qui e là, due falli offensivi consecutivi, il fallo evidente su Polonara trasformato poi in un possesso per gli avversari. Quando ad inizio terzo periodo abbiamo faticato, abbiamo poi ritrovato i nostri equilibri: siamo una squadra che si deve ancora scoprire e dobbiamo farlo in situazioni ad elevato stress. Tutto sembrava tranne una prima partita di regular season di Eurolega. Ci sono state due squadre che si sono equivalse a livello di sforzo ed energia: c’è stato un alto livello di contatti sul campo. Mi porto a casa le buone sensazioni di alcuni momento, però io devo lavorare sugli aspetti negativi che abbiamo mostrato quando devi avere la disciplina e personalità di controllare meglio la gara. Ogni piccolo errore viene punti: giocatori come Evans, Mitrou-Long, Ulanovas sono grandi terminali, a noi è mancato qualcosa a livello di lucidità, dettagli che dobbiamo limare il prima possibile. In Eurolega tutte le squadre hanno le risorse per rispondere e cambiare la partita: lo Zalgiris lo ha fatto sempre nei momenti difficili. Una partita che mi dà tanti spunti da migliorare per aumentare la conoscenza reciproca.”

Sulle condizioni fisiche dei diversi quintetti scelti: “Mi fermerei ad analizzare la partita senza investigare troppo su queste cose. Ho cercato di cavalcare i quintetti che mi sembravano più produttivi e i giocatori che mi sembravano più efficienti in quel momento specifico, sia nella metà campo offensiva che difensiva. Ne è nata una distribuzione meno equilibrata di quanto magari era accaduto nelle precedenti partite. Ci sono giocatori come Dobric che oggi erano all’esordio assoluto, anche se viene da un’estate con la Nazionale e quindi non ha una condizione da costruire ma semplicemente da ripristinare. In generale non c’erano limitazioni se non cercare di opporre sempre un quintetto che fosse il più performante possibile. Purtroppo quella continuità sui 40 minuti non l’abbiamo avuta, averla in questo momento di stagione sarebbe un dono. Il mio compito è quello di lavorare per cercare di limare questi momenti e ampliare quelli buoni che stasera si sono visti, come il numero degli assist. Sono indicatori che testimoniano comunque che la squadra ha una sua direzione e una sua identità. Purtroppo stasera non siamo stati così cinici e precisi per portare a casa la vittoria. Le recriminazioni e la delusione sono ancora più cocenti, l’atmosfera che c’era meritava un epilogo diverso.”

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Zalgiris Kaunas: 79-82. (Q1 23-15, Q2 42-37, Q3 65-58)

VIRTUS: Cordinier 12, Lundberg, Belinelli 7, Pajola, Smith 4, Dobric 12, Cacok 2, Shengelia 17, Hackett 7, Mickey 18, Polonara, Dunston. Coach Luca Banchi.

ZALGIRIS: Evans 25, Mitrou-Long 6, Lekavicius 2, Hayes 2, Giedraitis, Smits 10, Birutis 4, Dimsa 8, Lavrinovicius, Manek 8, Butkevicius 6, Ulanovas 11. Coach Kazys Maksvytis.