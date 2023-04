LBA, la Gevi Napoli ne ha di più fin dall’inizio: la Virtus cade alla Segafredo Arena

Venticinquesima giornata del massimo campionato di basket italiano, con la Segafredo che ospita Gevi Napoli Basket. E per gli uomini di Coach Scariolo arriva la terza sconfitta consecutiva nell'arco di dieci giorni tra LBA ed Euroleague.

La partita - Howard apre le marcature con un jumper dalla media: avvio deciso quello dei partenopei, come riferisce l'Ufficio Stampa della Virtus Bologna, che mantengono salda la leadership del match grazie alla coppia Howard-Michineau con già 4 punti a testa. La Segafredo in fase offensiva si trova spesso a fare i conti con un canestro che sputa una serie di tiri ben presi e si ritrova già con un gap importante al termine del parziale nonostante un Jaiteh prolifico e Weems ispirato: Napoli chiude avanti il primo parziale sul punteggio di 14-21.

Il secondo parziale non cambia il proprio canovaccio con la Segafredo che fatica molto nella costruzione del gioco in fase offensiva, mentre concede troppo spazio in fase difensiva che Napoli che può cosi allungare sul 19-27 dopo 3′ minuti di gioco. I bianconeri però stringono le maglie in difesa e provano a rientrare a contatto con il canestro e fallo di Shengelia che riporta i felsinei a -5 dopo 7′ minuti: grazie ad un efficiente Shengelia, utile su entrambe le metà campo, la Segafredo si riporta a contatto. Negli ultimi minuti però Napoli torna a sfruttare i propri punti di forza e ritorna ad allungare sul 30-39 a poco più di 1′ minuto dall’intervallo lungo: cambia di poco il punteggio con cui si chiude il primo tempo, ma Napoli conserva la leadership sul 34-41.

Nel secondo tempo ancora una volta Napoli parte meglio e allunga ancora sul +17 grazie ai 14 punti sia di Williams che di Howard. Steward da tre fissa il +20 a metà parziale, un quarto in cui la Segafredo è riuscita ad offrire solo una timida risposta in difesa, senza risultare graffiante in attacco. Nonostante il solito Belinelli in attacco poco riesce a produrre nella seconda metà di quarto la Virtus che si ritrova, all’alba dell’ultimo parziale, a dove rincorrere sul punteggio di 49-69.

Ultimo parziale con la Segafredo che si aggrappa al capitano Belinelli per provare il rientro in partita. Nonostante un iniziale buona partenza, la contro risposta di Napoli non si fa attendere e continua a mantenere saldo i venti punti di distanza. Nel finale la Virtus riduce il passivo ma è costretta a cedere il passo a Napoli con il punteggio di 81-89.

Il tabellino Virtus Segafredo Bologna vs Gevi Basket Napoli: 81–89. Parziali: 14-21; 34–41; 49-69

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 7, Faldini n.e, Belinelli 23, Jaiteh 8, Lundberg 1, Shengelia 8, Hackett 6, Menalo n.e, Mickey 9, Camara n.e, Weems 11, Ojeleye 8 All: Scariolo

Gevi Basket Napoli: Zerini 8, Howard 24, Young 2, Michineau 9, Dellosto 5, Uglietti 6, Wimbush n.e, Williams 20, Stewart 15, Sinagra n.e, Bamba n.e, Grassi n.e All: Pancotto

Arbitri: Baldini , Percivalle , Marziali