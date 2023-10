LBA, la Virtus fa tre su tre in campionato: espugnato il parquet di Trento

Terza giornata di Campionato di Serie A UnipolSai per le V Nere di Coach Banchi che in trasferta affrontano la Dolomiti Energia Trentino. Ed è ancora vittoria, la terza consecutiva, con un chiaro 70-82.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Mickey e Cordinier aprono le danze alla T Quotidiano Arena, mettono il parziale del 7 a o prima che gli avversari trovino i primi tre punti della gara con Grazulis, Shengelia appoggia sotto le plance, Cordinier trova la tripla e la Virtus vola in attacco senza lasciare spazio di manovra a Forray e compagni.

Trento prova a reagire quando tocca il -14, la Segafredo non lascia troppe possibilità di rimonta quando si entra nell’ultimo minuto del primo quarto, tripla di Ellis e le V Nere chiudono i primi 10′ di gioco sul punteggio di 17 a 25.

Secondo quarto che vede i padroni di casa toccare il -5 e la panchina bianconera chiamare il time out (23-28), Cacok lavora bene sotto canestro per Belinelli che segna, Grazulis risponde dalla media due volte portando a -3 i padroni di casa mentre Hubb trova la tripla del pareggio a meno di 4′ dall’intervallo lungo (32-32); tripla di Cordinier che permette alla Virtus di rimettere la testa in avanti, Biligha accorcia nuovamente le distanze e Grazulis riporta i padroni di casa in vantaggio.

Fase della gara fatta di controsorpassi fino a quando Grazulis trova la soluzione dall’arco a 53” dalla seconda sirena (40-39).

Mickey ai liberi fa 2/2 e la Segafredo rientra negli spogliatoi sul punteggio di 40 a 41. Altra partenza sprint dei padroni di casa che trova però il gioco da tre punti di Abass, sempre il 55 virtussino trova la tripla e Cacok schiaccia il +6 e il conseguente time out della panchina della Dolomiti (43-49), grandissima stoppata di Shengelia per il contropiede vincente di Hackett e altra tripla di Abass per il +9 a 6′ dalla terza sirena (43-54).

Tripla di Hubb, alley-oop di Cordinier per Cacok e schiacciata di Biligha, gara che non conosce un attimo di sosta in questa fase, la tripla di Pajola e tripla di Abass, incontenibile per la difesa di casa, riportano a 14 le lunghezze di distanza dagli avversari (48-62).

I giochi in attacco funzionano a meraviglia per i bianconeri, Cordinier e Shengelia trovano giocate e punti, reazione trentina che riporta a -9 Forray e compagni quando si entra nell’ultimo minuto del terzo quarto, ci pensa però Menalo a trovare la soluzione dalla media e a tenere i propri compagni sulla doppia cifra di vantaggio, terza sirena e punteggio sul 59 a 69.

Belinelli e Smith allungano il vantaggio ad inizio ultimo quarto, il capitano prosegue e chiude il gioco da tre punti che vale ora il +16 (61-77), la Virtus stringe le maglie in difesa e Trento ora fatica a trovare spazi, Mickey e Belinelli sempre dall’arco piazzano quella che pare essere la zampata vincente sulla gara, time out pe Coach Galbiati a 5′ dalla fine (64-82).

Trento esce dal time out con la voglia di provare almeno a riavvicinarsi a Bologna, tocca il -10 ed obbliga questa volta la panchina della Segafredo ad interrompere il gioco a meno di 3′ dalla fine (72-82), Shengelia e Cordinier riportano la calma in mezzo al campo, Cacok schiaccia il nuovo +14 a 1′ e 20” dalla quarta e ultima sirena.

Non c’è più tempo, la Virtus chiude queste due trasferte tra Euroleaga e campionato con due vittorie, punteggio pieno per la squadra di Coacb Banchi in campionato.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino vs Virtus Segafredo Bologna 70-82 (17 – 25; 40 – 41; 59 – 69)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 12, Stephens 2, Hubb 11, Alviti 5, Niang ne, Conti, Forray 7, Cooke 11, Udom 7, Biligha 10, Ladurner ne, Grazulis 10. Coach: Galbiati

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 16, Lundberg, Belinelli 11, Pajola 3, Smith 2, Mascolo ne, Cacok 8, Shengelia 15, Hackett 2, Menalo 6, Mickey 10, Abass 15. Coach: Banchi

Arbitri: Attard, Paglialunga, Nicolini.