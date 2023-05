LBA Playoff 2023, la Virtus Bologna ipoteca la serie con la Happy Casa Brindisi

Alla Segafredo Arena è di scena gara 2 dei quarti di finale playoff con la Virtus Segafredo Bologna che ospita la Happy Casa Brindisi in vantaggio nella serie per 1-0 dopo la vittoria di sabato sera. Ed è subito bis. I ragazzi di Coach Scariolo, infatti, centrano il secondo successo. Un successo meno facile del previsto con la Segafredo che combatte, respinge i tentativi della Happy Casa Brindisi con un parziale importante in avvio di secondo tempo, e porta a casa il successo, 109-95 il finale.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Match aperto da Hackett che trova il fondo della retina da oltre l’arco seguito da Jaiteh in penetrazione per un rapido 5-0 di parziale nel primo minuto. Ancora Hackett a colpire dalla distanza costringe Brindisi a rincorre sin dai primi minuti di gioco: il canestro con fallo di Shengelia, che dalla lunetta non trema, permette al georgiano di realizzare un gioco da tre punti che vale l’11-2 dopo 3′ minuti di gioco.

Brindisi trova un po’ di ossigeno con la tripla di Reed ma i Burnell mette in forte salita la propria gara, accumulando due falli pesanti nell’economia del match: nonostante ciò i pugliesi tentano un timido parziale che consente loro di riportarsi sul punteggio di 11-8 a metà quarto. Match ritorno in equilibrio con un duello piuttosto acceso tra Jaiteh e Perkins sotto canestro, a darsi battaglia a suon di canestri. Anche la tensione cresce con Hackett e Reed che ricevono un tecnico a testa, con cui Brindisi si riporta a -4. Il primo parziale termina con il punteggio di 28-21.

Nel secondo parziale la partita rimane su una sostanziale parità ma con la Segafredo sempre nelle condizioni di mantenere il vantaggio che è riuscita a crearsi, con un bottino di 6 punti dopo 3′ minuiti di gioco. I bianconeri trovano anche dai cambi dalla panchina delle ottime prestazioni come quella di Mannion che in attacco fa spesso andare fuori giri la difesa ospite: la Segafredo continua a restare in vantaggio ma Brindisi è sempre a contatto con tanta energia.

La schiacciata nel traffico di Cordinier, con fallo aggiuntivo realizzato, consente alla Segafredo di prendere un nuovo vantaggio dopo il sorpasso ospite ad opera di Perkins: 50-48 il nuovo vantaggio bianconero a meno di 1′ minuto dal termine. Il primo tempo termina con la Virtus in vantaggio sul punteggio di 53-48.

Partenza sprint nel secondo tempo, per i bianconeri, che trovano in Belinelli 10 punti consecutivi importantissimi frutto di tre triple e un fallo addizionale importantissimi che portano i bianconeri sul 63-48 nell’arco di 1′ minuto di gioco.

La Segafredo blinda anche il canestro costruendo un parziale di 18-0 grazie a 14 punti di Belinelli racchiusi in poco più di 3′ minuti di gioco in questo secondo tempo: i brindisini trovano i primi panieri con Lamb e Mezzanotte da tre punti per il 71-54. Dopo il gap iniziale, Brindisi rientra fino al -12, ma con la Segafredo sempre con le mani saldamente sulla partita sul piano del gioco e dell’intensità.

La tripla di Ojeleye riporta la Segafredo in vantaggio di 11 lunghezze dopo solido rientro di Brindisi che ha premuto diversi minuti sull’acceleratore ma che inizia ora a pagare un lieve calo fisico. Anche il terzo parziale termina con la Segafredo in vantaggio sul punteggio di 87-75.

Ultimo parziale che vede Brindisi partire forte riportandosi sotto di 7 lunghezze ma le due triple in sequenza di Abass ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio per i bianconeri. Scollinata quota 100 punti con un jumper di Teodosic per una Segafredo che approccia gli ultimi minuti di partita orfana anche di Jaiteh out per 5 falli.

La Virtus Segafredo non trema nel finale e porta a casa anche Gara 2 con il punteggio di 109-95.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi: 109 – 95. Progressione parziali: 28–21; 53-48; 87–75

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 3, Mannion 5, Belinelli 18, Pajola 2, Jaiteh 9, Shengelia 16, Hackett 7, Mickey 17, Camara, Ojeleye 7, Teodosic 17, Abass 8 All: Scariolo

Happy Casa Brindisi: Burnell 7, Reed 12, Bowman 16, Harrison 21, Malaventura n.e, Lamb 5, Mascolo 3, Bocevski n.e, Mezzanotte 8, Riisma 5, Bayehe 6, Perkins 12 All: Vitucci

Arbitri: ROSSI M. – MARTOLINI A. – QUARTA D.