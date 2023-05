LBA Playoff 2023, la Virtus con un primo tempo da 64 punti porta a casa Gara 1 dei quarti

Si inaugurano con la sfida interna contro Happy Casa Brindisi i playoff LBA 2023 della Virtus Segafredo Bologna. E si inaugurano nel migliore dei modi. La Segafredo, infatti, con un avvio dirompente e un primo tempo da 64 punti segnati porta a casa il confronto con un netto 104-68.

Nel tabellino spiccano i 15 punti di Cordinier, i 14 di Ojeleye, i 12 di Teodosic e i 10 di Mickey. “Partita che ha confermato le sensazioni che avevo avuto in settimana e di cui avevo parlato ieri - dichiara al sito ufficiale del club Coach Scariolo - Abbiamo preparato bene la gara, al completo e abbiamo giocato bene come quasi sempre quando siamo stati bene e al completo durante la stagione. Aspettiamo una reazione importante da Brindisi, avversario di livello ma per ora siamo soddisfatti di questa partita, per il contributo di tutti e per la crescita della condizioni fisica di qualche giocatore che non è ancora al 100%.”

La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Match che si apre con il canestro di Shengelia a cui risponde subito Perkins da oltre l’arco: ritmi subito serrati con la Virtus che si appella al georgiano in fase offensiva, chiudendo allo stesso tempo l’area: discorso diverso è applicabile per i tiri dalla lunga distanza, unica arma fino a qui nelle mani di Brindisi.

Con 5 punti consecutivi Cordinier scava il primo solco per la Virtus che allunga sul punteggio di 11-6, dopo un parziale di 5-0 ad opera proprio del francese che è salito di giri nella seconda metà del parziale. Ancora Cordinier a tenere sotto scacco la difesa ospite con svariate soluzioni offensive, accumulando già 8 punti nel primo parziale, porta la Segafredo ad allungare sono al 17-9. I bianconeri chiudono avanti la prima frazione in crescendo, sfruttando anche l’ingresso di Teodosic, sul punteggio di 29-13.

Nel secondo quarto la Segafredo parte altrettanto forte continuando la striscia della frazione precedente: sfrutta gli spazi e gli aiuti difensivi sono sempre puntuali e precisi. Piccolo parziale di 4-0 di Brindisi a metà quarto, interrotto prontamente da Ojeleye e Abass che allontanano di nuovo i pugliesi a -18.

Resta intorno alle 20 cifre di vantaggio il bottino che la Segafredo è riuscita a costruirsi principalmente in questa seconda frazione: scollinata quota 50 a 3′ minuti dal termine sul punteggio di 51-30. Le due squadre si dirigono negli spogliatoi con il tabellone che segna il punteggio di 64-36.

Ripresa della partita ancora nelle mani della Virtus che continua a premere sul pedale del gas, blindando il canestro e risultando cinica in attacco con la circolazione di palla. Cordinier e Mickey mettono in grandissima apprensione la difesa ospite ogni volta che superano la metà campo e dopo 5′ minuiti il punteggio consente alla Segafredo di essere in vantaggio sul punteggio di 75-41.



Ancora Mickey a rappresentare il principale terminale offensivo, a cui unisce moltissimo dinamismo e una difesa solida catturando diversi rimbalzi e superando la doppia cifra a canestri realizzati. Anche nel terzo parziale la Segafredo mantiene la leadership sul punteggio di 84-50.

Ultimo quarto dove la Segafredo si ritrova a gestire un parziale corposo che però richiede attenzione nell’essere gestito. La concentrazione della Virtus rimane alta e continua a produrre gioco, con interpreti ogni volta diversi, ma capaci di offrire sempre la stessa intensità anche con cambi di quintetto.



Negli ultimi minuti, in pieno garbage time, i bianconeri dilagano e conquistano Gara 1 con il punteggio di 104-68.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi 104-68. Progressione parziali: 29–13; 64–36; 84–50

Virtus Segafredo Bologna: - Cordinier 15 , Mannion 6, Belinelli 9, Pajola 5, Jaiteh 7, Shengelia 6, Hackett 11, Mickey 10, Camara, Ojeleye 14, Teodosic 12, Abass 9 All: Scariolo

Happy Casa Brindisi: - Burnell 6, Reed 18, Bowman, Harrison 10, Malaventura n.e, Lamb, Mascolo 7, Bocevski n.e, Mezzanotte, Riismaa 6, Bayehe 4, Perkins 17 All: Vitucci