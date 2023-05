LBA Playoff 2023, la Virtus Bologna passa a Brindisi e chiude la serie

Gara 3 dei quarti di finale al PalaPentassuglia con la Virtus Segafredo Bologna di Scariolo impegnata in casa della Happy Casa Brindisi di Corbani. Obiettivo cercare la vittoria che chiuderebbe la serie. E per le Vu Nere va come previsto, finisce 95-100 dopo una vera e propria battaglia sportiva. La Virtus espugna il feudo della Happy Casa e conquista la semifinale

LA PARTITA (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Avvio equilibrato ma per molti aspetti contrapposto perchè la Segafredo prende il possesso dell’area, mentre Brindisi si affida alle giocate da oltre l’arco con percentuali altissime nei primi minuti che portano rapidamente il punteggio su 11-11 dopo 4′ minuti con pochi errori da ambo le parti. Reed letale da tre punti con 4 triple consecutive che tengono in gara Brindisi nei primi minuti: la squadra pugliese cerca di mettere in campo più energia possibile, con transizioni rapide e un giro palla efficace. I biancoblu allungano sul 21-19, ma tre schiacciate consecutive della Virtus riportano i bianconeri in vantaggio, costringendo i padroni di casa ad un time out per registrare una difesa troppo morbida, sul 21-23. Al rientro Brindisi torna ad affidarsi alla mano di Reed che continua a trovare canestri a ripetizione con un solido 4/4 nel solo primo quarto: anche Harrison segue le orme del compagno e colpisce da tre per la tripla che vale il 28-23 costringendo la Segafredo ad un time-out. Happy Casa chiude avanti il primo parziale sul punteggio di 30-24.

Anche nel secondo parziale i padroni di casa tengono alti i ritmi allungando con un parziale che sembrava permettere la fuga, ma la tripla di Teodosic ristabilisce le distanze con la Segafredo che torna a -3 sul 34-31 con 6′ minuti sul cronometro. Al canestro di Burnell in penetrazione risponde Ojeleye da tre, con i bianconeri a rosicchiare ulteriori punti tornano a -2: Brindisi ancora avanti grazie ai liberi di Lamb a cui unisce un penetrazione nel traffico, ma Teodosic con la tripla dalla parte opposta mantiene la Virtus a contatto. Botta e risposta continuo tra le due squadre che rispondono ad ogni canestro con la stessa conclusione dalla parte opposta con il punteggio che si alza vertiginosamente ma il distacco rimane pressoché invariato frutto di un sostanziale run and gun che segna già 49-44 con ancora 1.30′ da giocare. All’intervallo Brindisi è ancora avanti, ma la Segafredo è più viva che mai: punteggio sul 53-49.

Secondo tempo che ricomincia con un canestro di Shengelia seguito in rapida successione dalla tripla di Belinelli che consente il sorpasso: Brindisi torna avanti con un 2/2 dalla lunetta, ma di nuovo Belinelli questa volta da sotto canestro, segna e subisce fallo trasformando l’addizionale e consegnando alla partita il 55-56. Con un parziale di 7-0 per la Segafredo, i bianconeri riescono ad allungare sul 57-63, grazie ai tiri dalla lunga distanza di Belinelli e Cordinier spezzato da Brindisi solo con il canestro di Bowman che sblocca i suoi. Stringendo la difesa la Virtus trova un allungo importante sul 62-69 con il predominio dell’area offensiva chiave di volta di questo match per i bianconeri.

Nel finale di partita la Virtus allunga con una doppia cifra di vantaggio con cui chiude il terzo quarto sul punteggio di 71-82. Momento positivo dei padroni di casa che tornano a -7 con la Segafredo che fatica a trovare il canestro in un parziale dove le difese e i tanti errori, dovuti anche alla stanchezza, mantengono il punteggio piuttosto basso: 77-86 dopo 4′ minuti di gioco nell’ultimo parziale. I padroni di casa continuano a premere e lucrano sugli errori Virtus, riportandosi a -5 sul punteggio di 83-88, ma Shengelia dalla lunetta non trema e realizza un 2/2 che consente di ristabilire 7 punti di margine in questi 4′ minuti che mancano al termine. Brindisi torna a portarsi ad un possesso di distanza con il canestro e fallo di Bowman che realizza il gioco da tre e fissa il punteggio sul 88-90.

Cordinier dalla lunetta riesce a dare parzialmente ossigeno alla Virtus che mantiene a due lunghezze i padroni di casa, per poi trovare Belinelli da tre punti che sigla un canestro importantissimo: 88-94 a 2′ minuti dal termine. Tripla sbagliata di Bowman, rimbalzo di Mickey ma i bianconeri sprecano in attacco per poi concedere a Reed la tripla del -3 sul 91-94. Fondamentali i liberi di Mickey per il doppio possesso di vantaggio, ma Harrison subisce fallo e dalla lunetta fa 2/2 per il 93-96. In attacco Bowman subisce fallo in attacco oltre la linea da tre ma realizza solo 2 dei tre liberi a disposizione: inizia il valzer dei tiri liberi con Brindisi che manda Teodosic in lunetta con 11” sul cronometro, da cui realizza un 2/2 per il 95-97. A Brindisi l’ultimo attacco, ma Harrison perde il pallone che Hackett agguanta, subendo anche un antisportivo: dalla lunetta il numero 23 fa 2/2, segnando il centesimo punto. La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica cosi la partita e la serie con il punteggio di 95-100.

Il tabellino Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna 95 – 100. Progressione parziali: 30–24; 53–49; 71–82

Happy Casa Brindisi: Burnell 9, Reed 33, Basta n.e, Bowman 14, Harrison 19, Vitucci n.e, Lamb 9, Mascolo 4, Bocevski n.e, Mezzanotte 3, Riisma, Bayehe 4 All: Corbani

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12, Mannion n.e, Belinelli 18, Pajola 5, Jaiteh 10, Shengelia 17, Hackett 3, Mickey 15, Camara n.e, Ojeleye 7, Teodosic 13, Abass All: Scariolo

Arbitri: GIOVANNETTI G. – LO GUZZO C. – GONELLA E.