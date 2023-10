Virtus, operato Achille Polonara: "Andrà tutto bene...ci vediamo presto"

L'intervento chirurgico a cui si è sottoposto Achille Polonara è tecnicamente riuscito. "Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell'attività sportiva". E' quanto rende noto, con un comunicato, la Virtus Segafredo Bologna, squadra di basket in cui milita l'ala della Nazionale che oggi è stato operato all'Ospedale 'Maggiore' del capoluogo emiliano dopo la scoperta di un tumore ai testicoli.

Domenica scorsa, Polonara è sceso in campo con la Vu Nera nella sfida contro Varese mettendo a referto 10 punti nella vittoria per 115-84.



Ieri il club bianconero ha annunciato che oggi il giocatore marchigiano, nato ad Ancona, sarebbe stato "sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente" e, a chiosa di una nota ha aggiunto, "ACHI siamo tutti con te!".

Sempre ieri sul suo profilo Instagram, Polonara - raggiunto dall'affetto di tifosi, squadre e personaggi del mondo del basket - ha scritto "Grazie a tutti per i tanti messaggi! Andrà tutto bene...ci vediamo presto".