Kyle Weems, l'emozionante post di saluto del Sindaco Matteo Lepore

Sono giorni di grandi emozioni per i tifosi della Virtus Bologna. Da un lato la conferma della partecipazione all'Euroleague anche per la stagione 2023-2024, in forza della wild-card ottenuta dalle Vu Nere.

Dall'alto lato l'addio di un totem sportivo del club, Kyle Jordan Weems, che, dopo quattro anni di militanza nella Virtus, condita da uno Scudetto, una EuroCup e due Supercoppa italiana, lascia Bologna.

Emozioni forti, fortissime che si alimentano grazie ad un gesto inusuale ma molto toccante, una lettera aperta in cui Weems ricorda le sua militanza bolognese e saluta i suoi tifosi.

“Cara Bologna e Cari tifosi Virtus - si legge nel testo - dal primo giorno avete accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. Ho sempre percepito che saremmo stati una grande coppia, mettendo insieme la mia energia, lotta e amore per il gioco e la vostra passione, amore e apprezzamento per tutto questo. Dopo essere stato qua per 4 anni tutto questo è quello che i miei bambini conoscono e ricordano".

E ancora, "Mettersi la canotta Virtus, andare alle partite sia in Fiera che al PalaDozza e giocare dopo la partita è quello per cui vivono. Da quando sono arrivato a Bologna vi ho dato tutto quello che avevo. Ogni volta che ho avuto la possibilità di indossare la maglia Virtus posso dire con onestà che è stato un onore e sono stato molto orgoglioso di averla vestita. L’amore e il supporto che avete dato a me e alla mia famiglia quando ho perso mio padre è qualcosa per cui non potrò mai ripagarvi. I continui messaggi e il supporto che mi avete dato resterà con me per sempre. Ho sempre saputo che eravate speciali, ma tutto questo amore e supporto me lo ha confermato".

"Abbiamo superato tantissimi ostacoli insieme, durante il mio tempo qui - sottolinea Weems . Abbiamo avuto una grande stagione ma siamo stati fermati dal Covid. Poi siamo stati imbattuti in EuroCup ma abbiamo perso in semifinale perdendo l’obiettivo dell’Eurolega. Ma essere capaci di smentire tutti e mostrare il nostro potenziale vincendo lo Scudetto è qualcosa che ricorderò per sempre. E poi nel 2021 abbiamo avuto tanta sfortuna e tanti ostacoli, ma rimanendo uniti fino alla fine abbiamo vinto l’Eurocup e riportato questo Club dove merita, cioè l’Eurolega".

"Vincere tutti insieme 2 SuperCoppe, 1 Scudetto e 1 EuroCup - ricorda l'ala di Topeka - è qualcosa che non mi sarei mai immaginato di fare quando ho firmato qua nell’estate del 2019. Mi mancheranno i continui messaggi di tutti i tifosi sia quando abbiamo vinto sia quando abbiamo perso. Mi mancherà essere in giro per la città ed essere fermato per foto e autografi, o anche solo per un “ciao”. Ma soprattutto, mi mancherà sentire il vostro boato quando uscivo dal tunnel degli spogliatoi".

"Voglio ringraziare tantissimo il Signor Zanetti, Luca Baraldi, Paolo Ronci, Coach Sasha Djordjevic e Coach Sergio Scariolo . conclude l'ormai ex numero 34 dalla Virtus - per avermi dato la possibilità di essere qui questi 4 anni. Vi sarò grato per sempre per avere accolto me e la mia famiglia e vi amerò per sempre. Io, mia moglie e i miei 2 bambini avremo sempre la Virtus nel cuore. Questo non è un addio, è solamente un “a presto”. Bologna e tifosi Virtus, vi amo. Grazie. Kyle Jordan Weems”.

Una lettera bella, appassionata, vera che ha colpito tutti i tifosi della Virtus, ma in generale di chi ama il basket. A partire dal primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, che nell'immediatezza ha e pubblicato, sulla propria pagina facebook, un post altrettanto toccante.

"Kyle Weems - scrive Lepore . è un giocatore di basket che negli ultimi 4 anni ha giocato per la Virtus Segafredo Bologna. Oggi manda questa lettera di addio alla squadra e alla città di #Bologna. Possiamo pensarla come vogliamo, amare squadre diverse ed è noto che io tifo Virtus, ma questa lettera d’amore per tutti noi è un gesto bellissimo di un grande uomo, un grande atleta. Non ha potuto giocare la finale scudetto, ma ha tifato e supportato la squadra in prima fila ad ogni partita. Avrei voluto abbracciarlo solo per questo ma Kyle Weems in questi anni ha meritato di essere ricordato tra i grandi giocatori che hanno calcato i parquet della nostra città. A presto Kyle"