La Virtus vince a Pistoia mettendo la partita in ghiaccio nel primo tempo

Squadra in casa

Squadra in casa Giorgio Tesi Group Pistoia

La Virtus Segafredo Bologna espugna, con un netto 70-91, il parquet della Estra Pistoia e si qualifica per la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. Protagonista della vittoria il solito grande collettivo bianconero che manda in doppia cifra quattro atleti, Belinelli che ne mette 19, Dunston che chiude a 18, Hackett che ne segna 17 e Shengelia che chiude il tabellino a 16.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Primi minuti tutti a tinte bianconere: Belinelli inaugura la gara con un tiro dai 6.75 metri, in seguito ci pensa l'asse Hackett-Dunston a registrare il parziale di 2-9 che viene interrotto solamente dalla bomba di Willis (14 punti); il trio composto da Belinelli (19 punti), Hackett (17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e Dunston (18 punti) ci prende gusto e macina gioco, soffocando puntualmente ogni iniziativa dei padroni di casa, poi l'ingresso di Dobric torna utile a Bologna per firmare il massimo vantaggio nella partita (9-22).

La compagine toscana prova a mettere fuori la testa e lo fa con la coppia Ogbeide-Moore, ma la schiacciata di Dunston e l'appoggio di Dobric rendono il solco ancor più ampio; infine è la bimane di Ogbeide (8 punti e 5 rimbalzi) a chiudere sul 16-28 il primo quarto. Quello messo a referto da Willis rimane l'unico canestro dal campo per i primi 2' abbondanti del secondo periodo, tuttavia Shengelia (16 punti) decide di mettersi in proprio costringendo coach Brienza a chiamare il time-out; gli ospiti viaggiano a velocità di crociera e proseguono con il loro parziale che arriva sullo 0-10.

Ogbeide tenta di mettere un freno alle idee dei felsinei, ma il tandem Hackett-Shengelia è inarrestabile e porta sul +20 la Virtus Segafredo a 150” dall'intervallo. Sono proprio i numeri 21 e 23 dei bolognesi a continuare con la loro prestazione straripante, Moore in penetrazione decide di interrompere il digiuno da canestro di Pistoia, tuttavia è Hackett ad avere l'ultima parola arrivando al ferro e segnando il 28-51 che manda le due compagini alla pausa lunga.

Esattamente come all'inizio del primo quarto, la seconda frazione si apre sulle note del trio Dunston-Hackett-Belinelli prima che Wheatle (11 punti e 6 rimbalzi) centri il fondo della retina da dietro l'arco; i toscani non hanno intenzione di alzare bandiera bianca, così nonostante Cordinier si iscriva sul tabellino dei marcatori, la squadra di coach Brienza sigla un parziale di 12-4 cortesia di un Blakes (13 punti) sugli scudi (42-63).

Il cronometro scorre e le emozioni arrivano solamente nel finale quando Del Chiaro schiaccia – in risposta alla penetrazione precedente di Lundberg – mettendo il punteggio sul 48-67 dopo mezz'ora di gioco. Pistoia prova un'ultima reazione con Wheatle ad ispirare se stesso e a mettere Hawkins in ritmo dalla sua mattonella preferita, tuttavia Shengelia e Dobric non ne vogliono sapere e rispediscono indietro il tentativo di rimonta dei padroni di casa, prima che la tripla di Della Rosa infiammi il PalaCarrara.

I bianconeri affilano la lama e scappano definitivamente con un parziale di 0-11 di cui si rende protagonista Lundberg in qualità di realizzatore e assistman. Gli ultimi 2' sono pura formalità per entrambe le squadre: prima Belinelli straccia la retina dai 6.75 metri, poi Dunston appoggia per il +25 della Virtus Segafredo, ma è Willis a segnare l'ultimo canestro con la tripla del 70-91 su cui suona la sirena finale.

Il tabellino e gli highlights

Estra Pistoia vs Virtus Segafredo Bologna: 70 – 91 (Q1 16 – 28; Q2 28 – 51; Q3 48 – 67)

Estra Pistoia: Willis 14, Della Rosa 5, Blakes 13, Moore 9, Dembelè ne, Metsla ne, Saccaggi, Del Chiaro 2, Stoch ne, Wheatle 11, Hawkins 8, Ogbeide 8.

Coach Brienza

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 4, Lundberg 7, Belinelli 20, Dobric 8, Mascolo 2, Cacok, Shengelia 16, Hackett 17, Menalo, Polonara, Dunston 18, Abass.

Coach: Banchi

Arbitri: SAHIN T. – BORGIONI D. – PATTI S.

Gli Highlights