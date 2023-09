LBA, la Virtus Segafredo Bologna esonera Sergio Scariolo

Clamoroso alla Virtus Segafredo Bologna, il club emiliano comunica che: "ha disposto l'esonero di coach Sergio Scariolo. Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l'entusiasmo dell'ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l'obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale", si legge in una nota.

Il club comunica anche "che è stato sollevato dall'incarico il primo assistente Andrea Diana".

Alla guida della nazionale spagnola, di cui è ancora Commissario Tecnico, l'allenatore bresciano ha conquistato due podi olimpici (argento e bronzo), un titolo mondiale e quattro titoli europei. A livello di club vanta due campionati vinti in Spagna (Real Madrid e Malaga), due Copa del Rey (Baskonia e Malaga), uno scudetto tricolore (Pesaro) e due supercoppe italiane (Virtus Bologna).

I primi nomi che si fanno per la sua sostituzione sono quelli di Walter De Raffaele, ex allenatore tra le altre di Venezia e Brindisi, e Luca Banchi, reduce da un mondiale molto positivo con la nazionale della Lettonia.