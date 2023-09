La Virtus Segafredo Bologna ha scelto: ecco il nuovo Coach

"Luca Banchi è il nuovo Head Coach di Virtus Segafredo Bologna". E' quanto pubblica su proprio sito ufficiale la squadra di basket bolognese che, in mattinata, aveva esonerato, l'allenatore, Sergio Scariolo.

Il neo tecnico virtussino, grossetano 58enne, è fresco di nomina come miglior allenatore del torneo, nel Mondiale di basket terminato nei giorni scorsi nelle Filippine, in cui ha condotto la Lettonia, priva del suo miglior giocatore Kristaps Porzingis, al quinto posto assoluto mostrando un gioco estremamente briillante. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025

Sulla panchina lettone dal marzo del 2021, Banchi, ha esordito come coach Serie A nel 1999, alla guida di Trieste e poi, dal 2006, ha vissuto gli anni d'oro della Mens sana Siena prima come vice di Simone Pianigiani con cui ha vinto 6 scudetti consecutivi, 5 Supercoppe italiane, 4 Coppe Italia e successivamente, dal 2012 come capo allenatore vincendo uno scudetto e una Coppa Italia revocati per illeciti amministrativi della società toscana.

Passato all'Olimpia Milano, alla guida dei meneghini ha vinto, nella stagione 2013-2014, il tricolore. Nel suo palmares, anche una Coppa Intercontinentale vinta con i greci dell'Aek Atene