LBA, parte male la finale Scudetto per la Virtus: l'Olimpia vince di +10

Gara 1 della Finale Playoff LBA per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite al Mediolanum Forum della EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. E non finisce bene. La Segafredo conduce fino al terzo quarto, poi è Milano nell’ultimo periodo a mettere la testa avanti fino alla fine.

Da segnalare la grande prova di Belinelli 19 punti per lui, ben coadiuvato da Shengelia con 16, Teodosic con 15 ed Ojeleye 10. Ma insufficienti ad evitare il ko che manda l'Olimpia sull'1-0 nella serie Scudetto.



La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - I bianconeri inaugurano la gara, con un appoggio di Mickey che da il via al primo parziale sul punteggio di 0-8 in appena 3′ minuti: è la pressione della difesa bolognese che da il la alle ripartenze che consentono subito il primo break che arriva dall’impegno nella propria metà campo.

Time out per Milano. Napier sblocca i biancorosso dopo oltre 4′ minuti con un gioco da quattro che risponde prontamente alla tripla di Belinelli nell’azione precedente che porta Milano sul -6 sul punteggio di 4-10. I padroni di casa riescono a trovare ritmo al tiro, ma la Segafredo è brava nei cambi offensivi e, nell’attaccare il ferro, costringe l’Armani ad usare le maniere forti.

La Segafredo è concentrata nel mantenere il vantaggio, ampliando il gap sino al +10 sul punteggio di 6-16 con ancora 3′ minuti sul cronometro: entrambe le squadre molto fisiche, si equivalgono sul numero dei falli e i tentativi dalla linea della carità abbondano. L’Armani firma un parziale di 9-0 guidata da Datome che riporta il match in equilibrio sul 18-19, con il sorpasso di Milano sul fotofinish sula tripla di Napier per il 21-19.

Secondo parziale che parte leggermente sottotono rispetto all’inizio sprint del parziale precedente: continua il digiuno della Segafredo, sbloccata però dal canestro di Mickey nel traffico. Napier ristabilisce la parità a metà del parziale sul 24-24, le due squadre a darsi battaglia colpo su colpo da ora. Virtus che riesce a costruirsi un piccolo margine di qualche punto sul 31-36 dopo i liberi si Shengelia: ad avere la meglio in questa fase di partita sono le difesa che blindano i canestri e concedono poche occasioni.

Belinelli concretizza al massimo il fallo subito sul tiro da oltre l’arco da parte di Hall, realizzando un 3/3 che porta i bianconeri sul +8 con 1.34′ da giocare sul cronometro: allungo sul +10 con la penetrazione di Shengelia, ammorbidito dalla tripla in transizione di Hall. I bianconeri hanno comunque il merito di chiudere il primo tempo in vantaggio sul punteggio di 36-44.

Secondo tempo che riparte con ritmi alti da ambo le parti: Milano è rapida a riportarsi a -4 sul 43-47 ma ancora una volta è Mickey a spezzare i tentativi di parziale dei biancorossi regalando 2 punti importanti alla Virtus. Voigtmann accorcia per Milano sul -2 portando i biancorossi sul 51-53, per poi siglare il vantaggio con la tripla di Baron sul 54-53.

Ojeleye però non ci sta e si alza da tre trovando il fondo della retina per il 56 pari: punteggio ad elastico in questo momento. Baron a penetrare per trovare il 60-58, ma Cordinier risponde con una tripla in uscita dai blocchi, Hall risponde dalla parte opposta alla medesima maniera e i lombardi rimangono avanti di 2 sul punteggio di 63-61 con 40” secondi sul cronometro.

I liberi di Belinelli a fil di sirena, dopo un contatto al tiro, consentono alla Virtus di chiudere sopra di 1, ma comunque avanti, sul punteggio di 63-64. Si apre con il 3/3 di Hall dalla lunetta, l’ultimo parziale di questa Gara 1. Ancora Hall con 4 punti di fila consente a Milano di allungare sul +4, ma Ojeleye realizza la tripla che vale il -1 sul 68-67.

Ancora 7′ minuti sul cronometro e Milano è avanti di 2 sul 71-69 con Shields in lunetta da cui fa un 2/2: Scariolo costretto a chiamare il time out dopo il gap di 6-0 dell’Armani che prova l’allungo decisivo. Shields da tre punti consegna il +9 da tre, ma il canestro e fallo di Shengelia riporta momentaneamente a -8, poi Napier ancora da tre punisce la zona 2-3 bianconera.

Sempre Shengelia a provare a tenere a galla la Virtus a cronometro fermo fissa il -7, ma Hall ancora da tre riporta il vantaggio sul +10. Due minuti sul cronometro e la Virtus ad inseguire ma non basta per ricucire ed è costretta a cedere il passo in questa prima Gara 1 sul punteggio di 92-82.

Il tabellino di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Virtus Segafredo Bologna 92-82. Parziali: 21-19; 15-25; 27-20; 29-18

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Tonut, Melli 8, Baron 10, Napier 22, Ricci, Biligha n.e, Hall 15, Baldasso, Shields 13, Hines 6, Datome 8, Voigtmann 10 All: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Mannion n.e, Belinelli 19, Pajola, Jaiteh 2, Shengelia 16, Hackett 5, Mickey 6, Camara n.e, Ojeleye 10, Teodosic 15, Abass All: Scariolo