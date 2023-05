LBA Playoff, la Virtus Bologna impone il ritmo fin dalla palla a due e batte Tortona

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Bologna

La Virtus Bologna domina gara 1 della semifinale dei playoff della LBA di basket battendo la Bertram Yachts Derthona Tortona con un netto 84-61. Inutili per i piemontesi i 20 punti con 6 rimbalzi di Macura, dalla parte opposta Belinelli e Ojeleye con 15 punti a testa guidano la Virtus alla vittoria. Gara2 è in programma martedì sempre a Bologna.

“Il fatto di aver avuto una settimana di riposo in cui prepararci tatticamente e fisicamente ci ha giovato - ha dichiarato al sito ufficiale del club Coach Scariolo a fine gara - Abbiamo avuto una buona continuità difensiva generale, mentre offensivamente possiamo evitare i momenti dove la palla si ferma troppo, prendendo i rischi necessari, ma globalmente possiamo essere soddisfatti, anche se parliamo solo di un palyoff in Gara 1, con un cammino appena iniziato e pieno di ostacoli davanti a noi. Contro la terza che ha dimostrato forza tutto l’anno, per essere la terza forza del campionato subito dietro di noi nel ranking, dobbiamo sicuramente aspettarci curve pericolose nelle prossime partite"

La cronaca - Avvio di gara complesso per il Derthona, che subisce la partenza importante della Virtus (10-0 alimentato dalle triple di Belinelli). Nelle battute seguenti della frazione, permane l’equilibrio in campo: al 10’ Bologna avanti 23-13.

Nella seconda frazione l’incontro prosegue sulla stessa falsariga, con la Bertram che prova a rimanere a contatto e Bologna che invece, garantendosi anche extra possessi, allunga fino al 44-24 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione allenata da Ramondino trova un po’ di fluidità in più in attacco e prova a ricucire il gap, ma la Virtus – con grande agonismo – riesce a trovare soluzioni efficaci e chiude la terza frazione avanti 63-41. Nell’ultimo quarto la Bertram alza la propria intensità, riducendo il divario fino a 15 punti, prima di subire la nuova accelerazione di Bologna che vince 84-61.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Bertram Yachts Derthona Tortona: 84-61. Progressione Parziali: 23–13; 44–24; 63–41

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Mannion n.e, Belinelli 15, Pajola 3, Jaiteh 9, Shengelia 10, Hackett 14, Mickey 4, Camara, Ojeleye 15, Teodosic 3, Abass 4 All: Scariolo

Bertram Yachts Derthona Tortona: Christon 7, Mortellaro n.e, Candi 2, Tavernelli, Filloy 3, Severini 14, Harper 6, Daum 2, Cain 7, Radosevic, Macura 20, Filoni n.e All: Ramondino

Arbitri: BEGNIS R. – BALDINI L. – GRIGIONI V.