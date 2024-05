LBA, due liberi di Cordinier regalano alla Virtus la vittoria in gara 2 della semifinale playoff

La Virtus Segafredo Bologna si impone in volata anche in Gara 2 della semifinale playoff contro l’Umana Reyer Venezia e sale sul 2-0 nella serie. Finisce 79-78, decisivi due tiri liberi di Cordinier a 4 secondi dalla fine.

LA PARTITA

Partenza sprint per i bianconeri, che sfruttano i primi guizzi di Pajola (5 punti e 5 assist) e Belinelli (14 punti, 4 assist, 4/6 da tre) – coinvolgendo anche Dunston (9 punti) in taglio –, per firmare il 7-0 d’avvio, interrotto da un tap-in di Tessitori (9 punti e 7 rimbalzi) che sblocca la Reyer. La Segafredo continua, comunque, a premere sul pedale dell’acceleratore e sfrutta uno scatenato Shengelia in transizione e un cinico Pajola dall’arco per allungare il parziale locale sul 14-2.

Nonostante l’asse Spissu (6 punyi e 3 assist) - Tessitori combini per un gioco da tre punti, Venezia non riesce ad arginare l’ondata della Virtus, che sfrutta lo strapotere fisico e la rapidità di Dunston, Mickey (9 punti), Polonara (11 punti e 6 rimbalzi) e Abass per aggiornare continuamente il massimo vantaggio sino al 26-7. Sul finire del quarto, Simms (14 punti e 7 rimbalzi) e soprattutto Heidegger (autore anche di una tripla a fil di sirena) capitalizzano alcune buone azioni difensive orogranata per ricucire il gap da Mickey e compagni sino al 28-15 di fino primo periodo.

Grazie a una tripla di un ottimo capitan De Nicolao (11 punti e 6 assist, 4 falli subiti, 20 di valutazione), in seguito, la Reyer riesce anche a toccare il -10, sebbene poi tre triple dall’angolo tra Belinelli e Mickey facciano di nuovo esultare la Segafredo Arena e riaprire il gap tra le squadre (38-20). L’orgoglio di Tessitori e Brooks cerca poi di rimettere in scia gli orogranata, ma ancora Cordinier (10 punti, 3 rimbalzi e 4 assist) in penetrazione e uno scatenato Belinelli dall’arco spingono i padroni di casa sul +19, prima che i liberi di Tucker (13 punti e 4 rimbalzi) chiudano il tempo sul punteggio di 47-30.

Il secondo tempo comincia con un super Polonara sia da vicino che da assistman per la tripla di Abass del +22, Spissu di orgoglio risponde mandando a bersaglio una coppia di canestri da tre punti ma le incursioni di Zizic e Cordinier fermano immediatamente i tentativi di rimonta avversari (57-38). Nonostante De Nicolao salga poi ancora in cattedra con tripla e assist per Simms, una tripla di Polonara e uno spettacolare assist sopra la testa di Belinelli per Mickey scrive il 62-45 a tabellone. Il finale del quarto, comunque sia, sorride agli ospiti, che piazzano un 2-12 di break ispirato dalle accelerazioni di Parks (14 punti) e Tucker, oltre a un solido De Nicolao, accorciando così il gap da Hackett (9 punti e 4 assist) e compagni sul 64-57 dopo 30’ di partita.

L’ultimo quarto si apre con un botta e risposta tra Shengelia (poi costretto ad abbandonare il match per aver commesso il 5° fallo personale) e Simms, Polonara realizza in taglio ma De Nicolao regala a Parks e Simms le schiacciate comode che fanno proseguire la rimonta Reyer sul 68-63. Dopo un altro bell’appoggio di De Nicolao per il -4 Reyer, Hackett trova Polonara e capitalizza dalla lunetta un recupero che prova a fermare l’ondata di Simms e compagni, ma Casarin dall’angolo avvicina ulteriormente gli ospiti (72-70 a 4’ dalla fine). Dopo un timeout chiamato da coach Banchi, Dunston segna un tiro libero ma Simms gli risponde a cronometro fermo e Spissu regala a Parks l’acrobatico layup del sorpasso sul 73-74 a meno di 3’ dal termine.

Successivamente, Cordinier dalla lunetta riesce a smuovere il tabellino dei bianconeri, l’asse De Nicolao-Parks combina per il +2 Reyer ma Hackett, ben pescato da Mickey, la pareggia a quota 76 a 77” dalla fine. Parks prova ancora a lanciare gli orogranata poi con un canestro nel pitturato, Hackett gli risponde solo a metà a cronometro fermo ma un fallo in attacco di Tucker a 20” dal termine dà ancora una chance alla Virtus (77-78). Cordinier si carica quindi i bianconeri sulle spalle e, subendo un fallo di Simms, va in lunetta a 4” dalla fine. L’esterno francese non trema a cronometro fermo, firma i due liberi del sorpasso e Tucker non riesce nemmeno a tentare l’ultimo tiro per la potenziale vittoria orogranata. Finisce 79-78.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia: 79-78

(1Q 28-15, 2Q 47-30, 3Q 64-57)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Belinelli 14, Pajola 5, Dobric, Mascolo, Shengelia 5, Hackett 9, Mickey 9, Polonara 11, Zizic 2, Dunston 9, Abass 5.

Coach Luca Banchi

Umana Reyer Venezia: Spissu 6, Tessitori 9, Heidegger 6, Casarin 3, De Nicolao 11, Janelidze, Kabengele, Parks 14, Brooks 2, Simms 14, Wiltjer, Tucker 13.

Coach Neven Spahija

GLI HIGHLIGHTS