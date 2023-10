LBA, la Virtus conduce sin dalla palla a due ed espugna Scafati

Nell'ultima partita della prima giornata del Campionato di Serie A UnipolSai della LBA, la Virtus Segafredo Bologna vince a Scafati. Punteggio basso, tanti errori, tanta difesa da parte dei campani che non fanno scappare i rivali. Shengelia e Hackett giganteggiano per le V Nere, Nunge trascina i gialloblu' ma non basta per evitare la sconfitta, finisce 75-81.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Primi punti del campionato bianconero che vengono messi a referto da Dunston che schiaccia per due volte nel pitturato, inizia così la stagione di LBA 2023-2024 della Virtus Segafredo di Coach Banchi. Tripla di Hackett e ottima difesa in avvio dei bianconeri che non lasciano spazi a Rossato e compagni dopo 3′ di gara (7-0), Shengelia e Cordinier si iscrivono a referto sempre ben sfruttando le plance mentre i padroni di casa provano a rimanere attaccati al match, +8 Virtus a metà del primo quarto (5-13);

il centro georgiano allunga il vantaggio chiudendo il gioco da tre, l’asse Cordinier-Shengelia funziona a meraviglia e la panchina gialloblu è costretta a chiamare il time out (5-18). Scafati fatica a prendere ritmo in attacco, meglio a cronometro fermo dove da -15 piazza il parziale del 6 a 0 a meno di 2′ dalla prima sirena, Pajola trova la soluzione dall’arco e il primo quarto si chiude 15-25.

Secondo quarto che si apre con la Virtus che trova con continuità la via del canestro mentre Logan e compagni provano a rimanere attaccati alla Segafredo alzando le percentuali da tre, la Givova prova a pungere con Rivers e tocca ora il -7 a 5′ abbondanti dalla seconda sirena, ripartenza di Rossato che insacca il -5 e time out Virtus (29-34).

Tripla di Hackett, Mickey entra e subito si iscrive a referto con la seconda tripla consecutiva, risponde Logan con la bomba del -8, il capitano bianconero riporta i suoi compagni sulla doppia cifra di vantaggio quando mancano 2′ abbondanti alla fine del primo tempo, 32 a 42 al Palamangano.

Belinelli e Shengelia allungano il vantaggio ai liberi, ora la difesa virtussina stringe le maglie facendo perdere tempi di gioco e, soprattutto, palloni ai suoi avversari, seconda sirena e squadre negli spogliatoi con la Segafredo che conduce per 36 a 48. Smith trova la via del canestro ma Scafati ora attacca spinta anche dal proprio pubblico e riesce a ricucire lo svantaggio.

Nonostante la tripla dall’angolo dell’ex giocatore dell’Alba, Robinson riporta a soli due possessi di distanza i padroni di casa (51-57), quando mancano 3′ abbondanti alla terza sirena; fatica a segnare la Segafredo mentre Gentile appoggia al vetro altri due punti, Pajola prova a smuovere il vantaggio ai liberi ma Lottie trova il canestro del -3 a 1’30” dalla terza sirena (55-58).

Mickey per Smith che segna e chiude il gioco da tre punti proprio sullo scadere dei 24”, Bologna soffre ma resiste e chiude sul punteggio di 55-61 dopo 30′ di gioco. Mickey apre le danze sfruttando la media distanza, 2/2 di Hackett ai liberi e altra inchiodata vincente di Mickey che riporta sul +10 la Segafredo, primi punti ufficiali anche per Polonara che risponde così a Gentile, il centro di Dallas prova a caricarsi i suo compagni sulle spalle lotta e prova a bloccare tutto ciò che passi dalle sue parti, Hackett trova il +10 e il cronometro recita 4′ e 30” alla fine (63-73).

Dunston, su assist di Pajola, trova il canestro più improbabile, e forse più importante, della gara, Rossato e Robinson riportano la Gevi a -6, altra tripla di Logan e coach Banchi chiama il time out a 1′ abbondante al termine, 72 a 75. Time out che premia la Virtus, tripla di Shengelia, Scafati perde palla e inchiodata di Mickey per il nuovo +8 quando mancano 30” alla fine. Non c’è più tempo, prima giornata che coincide anche con la prima vittoria del campionato 23/24 della Virtus Segafredo Bologna.

IL TABELLINO

Givova Scafati vs Virtus Segafredo Bologna: 75 – 81 (Q1 15 – 25; Q2 36 – 48; Q3 55 – 61)

Givova Scafati: Morvillo ne, Lottie 5, Gentile 8, Mouaha ne, Pinkins 6, De Laurentis ne, Rossato 5, Robinson 6, Rivers 12, Nunge 16, Pini 6, Logan 11.

Coach: Sacripanti

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 4, Belinelli 4, Pajola 4, Smith 8, Mascolo ne, Cacok 5, Shengelia 21, Hackett 14, Mickey 11, Polonara 2, Dunston 8, Abass.

Coach: Banchi

Arbitri: PATERNICO’ C. – BONGIORNI A. – PATTI S.