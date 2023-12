La Virtus cede all’overtime dopo una lotta furibonda: è il secondo ko consecutivo

Seconda sconfitta consecutiva in Campionato per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi. Una sconfitta che arriva a sei giorni dal ko contro l'Olimpia Milano ed arriva a "macchiare" una settimana incredibile. Una settimana dove le Vu Nere hanno centrato la prestigiosa vittoria contro il Baskonia, una vittoria che ha consolidato il terzo posto in Euroleague.

Terzo posto dal quale invece scivola via in Serie A lasciando il gradino più basso del podio a Trento, che peraltro deve ancora giocare, e con il rischio di essere raggiunta anche dalla Ge.Vi Napoli.

Dall'altro lato grande vittoria per gli orogranata che compiono l'impresa di espugnare, nell'anticipo tra seconde, il campo della Virtus Segrafredo Bologna per 84-85 dopo un termpo supplementare

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Indisponibile Simms, lo sostituisce in quintetto Brooks (al fianco di Spissu, Tucker, Parks e Tessitori) in un avvio di grande concentrazione per gli orogranata, trascinati da un super-Tucker prima sul 5-9 al 4' e poi sull'8-13 al 6'. L'Umana Reyer continua con il match pressoché perfetto, costringendo la Virtus al secondo time out addirittura all'8'30” sul 10-23.

Una fiammata finale di Belinelli riavvicina in parte Bologna, che torna a segnare dopo oltre 3' di astinenza, e chiude sul 15-23 un primo quarto in cui i ragazzi di Spahija sono avanti agli avversari in tutte le statistiche.

A cavallo dei due quarti il protagonista offensivo per gli orogranata è Brown jr., autore anche del 16-27 al 12'. I padroni di casa riescono però a rientrare progressivamente in partita: dal 23-31 di metà quarto, la Virtus si riavvicina infatti prima fino al 27-31 del 16'30”, con secondo time out stavolta veneziano, e poi sul 33-35 al 19'. Una importante tripla di De Nicolao, in ogni caso, ridà ossigeno all'Umana Reyer, che rientra negli spogliatoi avanti 35-40.

Gli orogranata si riprendono l'inerzia in avvio di secondo tempo, nonostante arrivi subito il terzo fallo di Spissu. Di nuovo Tucker si prende la leadership offensiva e al 33'30” è 40-51. Al 24'30” l'Umana Reyer consuma il bonus e in questa fase perde anche qualche pallone di troppo, agevolando il nuovo rientro Virtus fino al 48-51 al 27'. Casarin torna a muovere il punteggio veneziano dopo circa 3'30”, poi un paio di triple di Wiltjer provano a respingere Bologna (55-59 al 28'30”), anche se nell'ultimo minuto arriva la parità a 59, con gli orogranata avanti 59-61 all'ultimo intervallo.

Anche il quarto periodo inizia all'insegna dell'Umana Reyer, concentrata in difesa (ottimo Brooks su Shengelia) e precisa in attacco, con time out bolognese al 32'30” sul 61-70, che diventa 62-72 al 33'30”. La partita si infiamma anche nell'intensità dei contatti, tollerati dal metro arbitrale, con coach Spahija che chiama time out al 34'30” sul 67-72, con un'ottima ripresa del gioco (67-76 al 35'30” e poi infrazione di 24” provocata alla Virtus).

Bologna non segna per oltre 3' e al 37'30” è 67-77, ma si entra negli ultimi 2' sul 72-77. Parks esce per 5 falli, consumando il bonus al 38'30”, poi Belinelli firma i 3 liberi del 75-77. Anche Brown fa 2/2 dalla lunetta, ma Belinelli mette un'altra tripla e a -1'06” è 78-79. Prima della rimessa, Shengelia commette fallo, tecnico, con l'1/1 di Spissu, poi stoppato da Dunston, che a sua volta sbaglia per la gran difesa di Tessitori.

Sul contropiede hengelia schiaccia la parità a 80 con 21” da giocare poi il tiro finale di Brown jr. non va ed è overtime.

Il prolungamento sembra iniziare bene per gli orogranata: 5° fallo di Dunston sul tentativo da 3 di Tucker, che però segna un solo libero, così Bologna va sull'84-81 al 41'30”, anche se, con le energie residue, in un match che prosegue con molti errori su entrambi i lati, l'Umana Reyer trova i canestri di Brown jr. prima e Wiltjer a -14” per il controsorpasso sull'84-85.

Dopo il time out, Bologna rimette da fondo campo, Tucker va vicino al recupero su Pajola, con rimessa per i padroni di casa ma con soli 2” da giocare: ci prova Shengelia da 3, sbaglia e l'Umana Reyer completa l'impresa.

Il tabellino e gli highlights

Lega Basket Serie A, 12^giornata.

Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia: 84-85. Progressione parziali: 15-23, 35-40, 59-61, 80-80

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 24, Pajola 13, Dobric 6, Mascolo 2, Cacok 2, Shengelia 13, Hackett 8, Polonara, Dunston, Abass 9.

Umana Reyer Venezia: Tessitori 7, Spissu 4, Casarin 4, De Nicolao 3, O’Connell, Janelidze, Parks 7, Brooks 8, Wiltjer 14, Vanin, Brown Jr 11, Tucker 27.

Arbitri: ATTARD B. – BARTOLI M. – QUARTA D.

Gli highlights