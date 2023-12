La Virtus doma Pesaro e chiude l’anno con una vittoria

La Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi all'Arena regola all'Arena la Carpegna Prosciutto Pesaro nell'ultima gara in programma della quattordicesima giornata di campionato di Serie A Unipol SAI della LBA.

Con questa vittoria, la decima delle Vu Nere, la Segafredo consolida la terza piazza alle spalle di Germani Brescia e Reyer Venezia.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Parte con il piede sull'acceleratore la compagine felsinea che si lascia guidare da Belinelli (10 punti) per aprire un parziale di 11-4 a cui prendono parte Pajola e Dunston; gli ospiti riescono ad uscire dall'impasse grazie alla tripla di Bluiett (15 punti), da qui parte un break di 0-9 proseguito dall'assolo di Totè (16 punti e 10 rimbalzi), costringendo coach Banchi al time-out.

Dobric (9 punti) muove la retina ed il punteggio per la Virtus Segafredo, però Visconti (10 punti) connette con un gioco da tre punti per mettere un possesso pieno di distanza tra le due rivali; Shengelia (22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) nel finale fa 2/2 dalla lunetta, ma è ancora il numero 9 di Pesaro a segnare con un tiro dai 6.75 metri e chiudere il primo quarto sul 15-19.

I padroni di casa riordinano le idee e mettono palla in mano a Shengelia, abile prima a trovare Lundberg (6 punti e 6 rimbalzi) e poco dopo a mettersi in proprio per un break di 5-0 che ribalta il risultato; Totè in fade-away riporta avanti la Carpegna Prosciutto, i bianconeri però innestano le marce più alte: Dobric, Hackett e Shengelia si trasformano in cecchini e scrivono un parziale di 15-2 – chiuso dall'appoggio di Polonara (11 punti con il 100% dal campo e 9 rimbalzi) e da altri due tiri a cronometro fermo del georgiano – per il massimo vantaggio bolognese (35-23).

I marchigiani arrestano l'emorragia con un jumper di Ford, i canestri di Belinelli e Cordinier restituiscono verve all'attacco della Virtus Segafredo, ma la tripla di Tambone – sul servizio ottimo di Cinciarini (11 punti, 9 assist, 8 rimbalzi e 3 recuperi) – forza la panchina felsinea a fermare il gioco; successivamente Polonara appoggia nella retina l'errore da dietro l'arco di Pajola, poi Cinciarini manda le due squadre all'intervallo sul 41-32.

I ritmi nella ripresa si fanno più blandi: infatti, i canestri di Bluiett e Cincarini in risposta a Dunston e Hackett sono le uniche emozioni nella prima metà del terzo quarto; successivamente, Shengelia e Cordinier provano a far scappare Bologna, tuttavia Pesaro fiuta il momento di stanchezza avversario e affonda il colpo, così piazza un parziale di 1-7 – opera principalmente di Bluiett e chiuso da Visconti – accorciando a -7 il proprio passivo.

La tripla di Abass interrompe l'abulia bianconera, Shengelia appoggia a canestro per il +11 della Virtus Segafredo, poi Bluiett straccia la retina dai 6.75 metri e Pajola sulla sirena dice 58-48 alla mezz'ora di gioco. La Carpegna Prosciutto è sulle gambe, perciò i padroni di casa azzannano e scappano via: Lundberg, Belinelli e Shengelia mettono a referto tre triple in 120” valide per il parziale di 9-2, Mazzola prova a fermare il flusso dell'attacco bianconero, ma Polonara schiaccia e costringe coach Buscaglia a fermare le ostilità.

Il largo vantaggio permette a Bologna di viaggiare a velocità di crociera, Shengelia però vuole chiudere definitivamente la contesa, così segna ed ispira il +19 virtussino; l'asse Visconti-Ford fornisce al pubblico una giocata spettacolare, tuttavia è ancora il georgiano in maglia 21 a rispondere per le rime raccogliendo un rimbalzo offensivo e convertendolo in due punti prima della tripla di Ford (76-61).

Gli ultimi 70” regalano qualche magia al pubblico pagante: Polonara trova il fondo della retina dai 6.75 metri, Cinciarini alza l'alley-oop per la schiacciata di Totè e poco più tardi anche Menalo finisce sul tabellino dei marcatori; infine, Polonara su assist di Lundberg e nuovamente Totè servito da Cinciarini sigillano sull'83-66 il risultato finale.

Il tabellino e gli highlights

Lega Basket Serie A, 14^giornata. - Virtus Segafredo Bologna vs Carpegna Prosciutto Pesaro: 83-66 (15-19, 41-32, 58-48)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 4, Dobric 9, Mascolo, Shengelia 22, Hackett 8, Menalo, Polonara 11, Dunston 5, Abass 4.

Carpegna Prosciutto Pesaro: Blueitt 15, Visconti 10, Ford 7, Maretto, Tambone 5, Cinciarini 11, Stazzonelli, Mazzola 2, Fainke, Totè 16.

Arbitri: BONGIORNI A. – GALASSO M. – VALLERIANI D.

Gli Highlights