Vittoria importante per la Virtus, liquidata la GeVi Napoli

La Virtus Segafredo Bologna soffre, ma prende il largo nel quarto periodo e stende la GeVi Napoli centrando una vittoria che, in ottica classifica, vale tanto oro quanto pesa.

Ne è convinto Coach Banchi che al termine della partita dichiara: “E’ stata un’ottima vittoria, frutto di una partita impegnativa come immaginavamo sarebbe stata. Napoli è arrivata sull’onda di quattro successi consecutivi e non è stato semplice interrompere questo flusso, avete visto con quale sfrontatezza giocano e che stile hanno. Per una squadra come la nostra, specie a fronte delle emergenze di infortuni, è stato importante rispondere come abbiamo fatto".

E ancora: "Abbiamo smarrito il filo della gara solo per pochi istanti, quelli che hanno permesso loro in un attimo di tornare addosso. Era uno dei punti chiave della nostra gara, dovevamo controllarne il ritmo ed essere attenti perchè la velocità con cui giocano e l’incoscienza con la quale cercano il tiro da tre punti, è la squadra che tira di più in campionato e dimostra che è un cliente complicato".

"Li abbiamo tenuti a distanza, la nostra difesa è cresciuta e l’attacco ha avuto una buona qualità, con qualche passaggio a vuoto però legittimato dal fatto che si gioca con grande frequenza e c’è poco tempo di poter rigenerare le energie e preparare partite come queste che hanno una loro unicità e specificità. Questa vittoria ha un grande valore, una risposta importante a un’avversaria che ha portato tutta la sua energia e la sua fiducia, che sull’onda dei successi in serie li rende una delle rivelazioni del campionato e una sicura protagonista delle Final Eight di Torino.”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Dopo i tre tiri liberi convertiti da Brown (20 punti e 4 recuperi), la partita si mette subito sui binari dei padroni di casa: Cordinier (19 punti e 5 rimbalzi) esprime tutto il suo potenziale offensivo e trascina i bianconeri verso un parziale di 12-0; gli ospiti non hanno intenzione di lasciar scappare gli avversari, così ricuciono lo strappo grazie alla tripla di Sokolowski (10 punti) e alle scorribande di Ennis (16-12).

Successivamente, la Virtus Segafredo vuole imporre il proprio ritmo di gioco affidandosi all'asse Hackett-Mickey per fare male sul pick and roll e sul pick and pop; la bomba di Pullen (18 punti) riporta a -4 la Generazione Vincente, ma uno scatenato Cordinier risponde con la stessa medicina respingendo il tentativo di rimonta al mittente (26-19).

Nel finale è show di Lundberg (18 punti con 4/6 da tre), il quale prima mette tre possessi di distanza tra le due compagini e poi scrive con una tripla il 33-24 di fine primo quarto in risposta al tiro da dietro l'arco di De Nicolao.

In apertura di secondo periodo, Polonara (8 punti) e Brown si scambiano cortesie da un lato all'altro del campo, poi Lundberg e Pullen ingaggiano un duello nel tiro dai 6.75 metri finché lo stesso Polonara non costringe coach Milicic al time-out con un appoggio a canestro; la breve pausa giova ai partenopei, i quali registrano un break di 4-11 grazie principalmente alle triple di Lever e Brown, forzando la panchina bolognese a fermare il gioco sul 44-40.

L'impeto di Napoli non si arresta ed infatti i lunghi Zubcic-Owens pareggiano i conti, così fa Ennis (13 punti, 8 assist e 5 rimbalzi) dopo il canestro di Hackett (8 punti e 7 assist), ma poi il numero 23 lancia i suoi verso un parziale di 9-2 – a cui partecipano Dunston (8 punti e 7 rimbalzi), Belinelli (10 punti) con una tripla e Cordinier – utile per mandare le due rivali all'intervallo sul 55-48.

Nella ripresa, Sokolowski prova a rispondere in solitaria alla coppia di lunghi composta da Mickey (16 punti e 6 rimbalzi) e Dunston, ma è proprio da un pick and roll del tandem Hackett-Dunston che parte un nuovo parziale per il massimo vantaggio bolognese (69-54).

Gli ospiti provano a reagire affidandosi all'imprevedibilità di Brown, il quale ricuce lo strappo a tre possessi e spinge coach Banchi al time-out; successivamente Polonara tenta di respingere l'assalto partenopeo, ma arriva lo show di Pullen che confeziona un parziale di 4-12, annulla la schiacciata di Zizic e firma il 79-74 alla mezz'ora di gioco.

Il quarto periodo è nuovamente il palcoscenico di Lundberg: il numero 1 della Virtus Segafredo Bologna non teme le risposte del duo Ennis-Owens – servito con un perfetto alley-oop da Brown – e confeziona otto dei primi dodici punti lanciando i bianconeri verso la fuga; Cordinier straccia la retina con la tripla del +15, tuttavia una mai doma Napoli accorcia fino a -9 prima dell'ennesima bomba targata Lundberg (97-83).

Nel finale, la Generazione Vincente ha l'ultimo squillo dalle mani di Brown, Pullen e De Nicolao, ma i tiri a cronometro fermo di Lundberg e Belinelli scrivono il 101-89 finale.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs GeVi Napoli Basket: 101-89 (1Q 33-24, 2Q 55-48, 3Q 79-74)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 19, Lundberg 18, Belinelli 10, Pajola 7, Mascolo, Lomasz, Hackett 8, Mickey 16, Polonara 8, Zizic 6, Dunston 8, Abass 1.

GeVi Napoli Basket: Pullen 18, Zubcic 4, Ennis 13, De Nicolao 5, Owens 6, Brown 20, Solokowski 10, Lever 9, Bamba, Biar 4, Ebeling, Grassi.

Arbitri: MAZZONI Manuel – GONELLA Edoardo – PEPPONI Giulio

GLI HIGHLIGHTS DELLA SFIDA