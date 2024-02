Abass e Belinelli spingono la Virtus contro Scafati, Banchi: "Abbiamo contenuto le palle perse"

La Virtus Segafredo Bologna riscatta la sconfita di Eurolague e all'Arena si impone nettamente contro la Givova Scafati Basket per 94-67.

“Complimenti ai ragazzi per una partita che nascondeva delle insidie - dichiara a fine match Coach Banchi - Scafati ha messo in campo soprattutto nei primi 10 minuti tutto il loro talento e la volontà di ribellarsi alla sfortuna che li ha privati di Alessandro Gentile alla vigilia di questa gara".

E ancora: "Hanno proposto quintetti estremamente versatili ed efficaci, ci hanno messo in difficoltà soprattutto con il tiro da 3 e proponendo un gioco fisico che ha permesso loro di restare in scia per buona parte della gara. Credo che siamo riusciti ad ottenere un buon rendimento da tutti, a poche ore dalla gara contro il Monaco non era per niente scontato riuscire a produrre questa intensità di gioco".

"Abbiamo contenuto le palle perse - sottolinea Banchi - a dispetto dell’aggressività dei nostri avversari e abbiamo trovato pian piano quell’intensità difensiva che serviva per controllare il ritmo e limitare i vantaggi che loro stavano guadagnando soprattutto dentro l’area".

"Archiviamo questa parte di stagione prima di break, Coppa Italia e finestre FIBA - conclude Banchi - con un successo che ci permette di guardare con fiducia ai prossimi impegni.”

LA PARTITA

La cronaca (Foto Ufficio Stampa LBA) - I padroni di casa inaugurano la partita con le accelerazioni di Shengelia e Cordinier, oltre che con una bomba di capitan Belinelli, ma gli ospiti si fanno trovare pronti con i tiratori Rivers, Pinkins e i muscoli dell’ex Gamble (7-10).

Ancora gli americani Rivers e Pinkins sono letali nel pitturato ma i guizzi di Hackett e la pericolosità perimetrale di Cordinier e Belinelli permettono alla Segafredo di sorpassare ancora gli avversari sul 16-14.

Le uscite dai blocchi del numero 3 bianconero, successivamente, aprono gli spazi per i rapidi lunghi Shengelia e Mickey, Rossato e Nunge si incuneano comunque nel pitturato avversario per il -5 ma ancora Mickey e un tiro in corsa del neoentrato floater ridanno adito all’allungo bianconero (27-18).

Sul finire del quarto, Rossato realizza una bomba, ma Dobric e Mickey combinano efficacemente nel pitturato per il 31-21 Segafredo dopo 10’.

Al di là di un appoggio in contropiede di Pajola, la Givova sale di colpi con le abilità al tiro di Nunge e Pinkins che scrivono il 33-27 a tabellone e Polonara e lo stesso Pinkins si scambiano i liberi che tengono a cinque i punti la distanza tra le squadre.

Grazie a un gioco da tre punti del numero 12 gialloblu e a una bomba di Robinson, Scafati si porta anche sul -1 ma Abass dall’angolo e un volo di Polonara a rimbalzo in attacco ridà respiro alla Segafredo (41-35).

Sul finire del tempo, Abass si scatena con altre due bombe propiziando assieme a Polonara e Zizic il massimo vantaggio della Virtus sul +11, prima che Robinson sigli il recupero del 49-41 che chiude il primo tempo.

Dopo gli iniziali tre liberi di Belinelli, la Givova prova ancora a ricucire il gap piazzando un break di 0-7 firmato dalle accelerazioni di Robinson e Rossato ma Mickey non fa avvicinare ulteriormente i gialloblu (54-50).

Successivamente, la Virtus piazza un break di 14-2 aperto da due bombe e un assist per Zizic di Belinelli e chiuso dalle inarrestabili penetrazioni di Shengelia contro Pini e compagni (68-52 dopo 30’).

L’ondata bianconera prosegue anche in avvio degli ultimi 10’ di partita, dato che Zizic, Dobric e Hackett sorprendono la difesa della Givova con i facili canestri del +22, Gamble da sotto interrompe l’emorragia con cinque punti consecutivi ma Abass e i lunghi Polonara e Zizic sigillano anticipatamente la contesa. Finisce 94-67.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

Virtus Segafredo Bologna vs Givova Scafati Basket: 94-67 (1Q 31-21, 2Q 49-41, 3Q 68-52)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Belinelli 18, Pajola 2, Dobric 8, Mascolo, Lomasz, Shengelia 8, Hackett 5, Mickey 8, Polonara 3, Zizic 8, Abass 9

Givova Scafati Basket: Imade, Borriello, Sangiovanni, Mouaha, Pinkins 14, Rossato 9, Robinson 10, Rivers 10, Nunge 5, Pini 2, Strelnieks, Gamble 6

GLI HIGHLIGHTS