LBA, la Virtus Bologna passa a Scafati nel finale

Match intenso e combattuto quello del PalaMangano di Scafati tra i locali della Givova e la Virtus Segafredo Bologna di Scariolo, match valido per la 27° giornata della Regular Season della LBA.

Finisce 81-83 per Bologna dopo un testa a testa, inatteso ed avvincente, con la tripla di Rossato sulla sirena che non trova il fondo della retina e la Virtus che strappa i due punti e mantiene il primato in classifica. Grande prestazione, ma quasi non è una notizia, del trio Shengelia - Teodosic - Hackett

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Inizio pimpante da parte di Scafati che sigla subito un parziale di 7-3, ma con la Segafredo che trova il meglio dai propri tiratori dall’arco e si riporta subito a contatto non permettendo a Scafati di allungare: Prima Hackett e poi un doppio Belinelli permettono il primo sorpasso dopo l’exploit dei padroni di casa. Match combattuto, anche se a lungo in parità: Belinelli rappresenta sempre il perno centrale dell’attacco bianconero che dopo 5 minuti non è ancora riuscita a trovare un canestro dall’interno dell’area.

La tripla di Pinkins vale il +5 per i campani che sono più lucidi in fase offensiva a differenza dei bianconeri che commettono qualche errore div troppo una volta avvicinato il ferro. Con il tempo che passa la Segafredo trova continuità in area e riduce il passivo chiudendo il primo quarto con il punteggio di 18-15.

Nel secondo quarto è Teodosic che si carica i compagni sulle spalle per tentare il sorpasso che avviene con il canestro di Weems. Scavati reagisce subito e allunga sul +5 con Logan da tre punti. Parziale avaro di canestri in cui la Segafredo trova le principali conclusioni solo nella prima parte, litigando per diverso tempo con i canestri dall’interno dell’area, trascinandosi questo problema a lungo.

La Virtus riesce a trovare la parità a metà parziale e il conseguente sorpasso nell’azione successiva, trascinata da Teodosic, con soli tre punti di margine sul punteggio di 27-30. Hackett, con una doppia tripla in transizione crea il primo gap per la Segafredo sul 27-36 a 3′ minuti dall’intervallo dopo un 12-0 di parziale: il magic moment di Hackett continua, con 9 punti consecutivi. Scafati però decide di non voler essere spettatrice e sigla un parziale che le vale il 37-41, portato a 37-43 all’intervallo con una magia di Teodosic.

Dopo il rientro dagli spogliatoi Hackett continua ad essere cercato dai compagni con tante soluzioni, ma anche ad essere l’attivatore degli elementi in campo. La Virtus riesce a mettere la mani sull’inerzia della partita senza però riuscire a scrollarsi definitivamente di dosso Scafati, complice anche delle percentuali non perfette dai liberi e tanti rimbalzi offensivi concessi che permettono ai campani di tirare da tre, specialmente con Rossato, e restare cosi in partita.

Nel finale di quarto Scafati si riavvicina con Logan e Krampelj decisivi ma il canestro di Bako riallontana i gialloblù, prima che Weems trovi il canestro e fallo che vale il 56-64 al suono della sirena.

Nell’ultimo parziale dopo il primo canestro di Mickey, Scafati riesce a trovare più soluzioni e riportarsi rapidamente a -5, con Krampelj che dai liberi fa 1/2 e riduce a -4. La Segafredo continua a perdere troppi palloni, ma la tripla di Pajola rida tantissima energia ai felsinei: anche le percentuali dalla linea della carità permettono alla Virtus di provare un allungo per il +9.

Difficile limitare Logan questa sera che da tre sigla il -3 sul 68-71 con poco meno di 4′ minuti sul cronometro, ma le percentuali dai liberi della Segafredo riportano due possessi di vantaggio pieni, sfruttando anche il tecnico per proteste a Thompson dopo un fallo su Shengelia.

Con i padroni di casa tornati a contatto la tripla di Teodosic è puro ossigeno, in un momento dove la Segafredo faticava a trovare il canestro dal campo, che vale il +5. Finale a botta e risposta con le due squadre che si danno battaglia, appesantite anche dal bonus che pende come spada di Damocle sulle difese che non si risparmiano.

La tripla di tabella di Pinkins, con ancora 11” secondi al termine, vale l’81-83 ma la palla per l’ultimo attacco è in mano alla Virtus che però incappa nel fallo di fallo in attacco di Belinelli che consegna a Rossato l’ultimo tiro che si scontra con il primo ferro e termina fuori: la Virtus Segafredo Bologna chiude la partita vincendo 81-83.

Il tabellino di Givova Scafati-Virtus Segafredo Bologna 81-83. Progressione parziali: 18–15, 37–43; 56–64

Givova Scafati: Okoye 5, Sangiovanni, Mian, Krampelj 6, Pinkins 12, De Laurentis 4, Rossato 15, Imbrò 9, Thompson 15, Tchintcharauli, Logan 13, Hannah 2 Coach: Sacripanti

Virtus Segafredo Bologna: Faldini, Belinelli 11, Pajola 3, Bako 5, Shengelia 15, Hackett 15, Menalo, Mickey 9, Camara, Weems 7, Ojeleye 2, Teodosic 16 Coach: Scariolo

Arbitri: ATTARD B. – BONGIORNI A. – GRIGIONI V.