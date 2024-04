LBA, la Virtus vince il derby con Reggio Emilia e si porta in vetta alla classifica

La Virtus Segafredo Bologna si impone contro la UNAHOTELS Reggio Emilia nel posticipo del 28° turno del Campionato di Serie A LBA.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita equilibrato con i tagli di Chillo e Vitali a replicare ai guizzi in avvicinamento di Zizic e Polonara, prima che Weber appoggi di sinistro il layup del 7-7. Coinvolgendo Faye e Galloway, successivamente, Reggio Emilia ribatte a uno step-back difficile segnato da Lundberg e i canestri dalla distanza di Weber e Vitali lanciano l’allungo ospite sul 12-17. Grazie ai primi guizzi di Belinelli, la Segafredo comunque replica all’energia di Atkins e Uglietti e sia una tripla di Lundberg che un jumper di Mickey permettono ai padroni di casa di pareggiare i conti a quota 21.

Al termine del quarto, a seguito di un botta e risposta tra Lundberg e Smith, Mascolo e Shengelia si scatenano dal perimetro firmando le triple che sigillano i 10’ iniziali con il sorpasso Virtus sul 29-23. Successivamente, Mickey e Mascolo sorprendono la difesa della UNAHOTELS in transizione e Belinelli dall’arco si accende, annullando gli effetti dei tiri dalla media distanza di Smith e Weber e innescando anche Shengelia da vicino per il gioco da tre punti del massimo vantaggio sul 39-29.

Una gran bomba di Galloway cerca di non far perdere la Trebisonda ai biancorossi ma Cordinier gli replica con la stessa moneta e sia Mickey che Hackett nel pitturato capitalizzano ampliando ulteriormente il gap tra le squadre, costringendo coach Priftis al timeout (46-34). L’ondata bianconera però non si ferma, dato che Cordinier e Zizic si fanno sentire nel pitturato avversario e una bomba di Belinelli aggiorna il massimo vantaggio bianconero sul 53-38 contro Galloway e compagni.

Al termine del tempo, Black e Belinelli si scambiano tiri liberi a bersaglio e un taglio vincente di Polonara sigilla al meglio i 20’ iniziali del match per la Segafredo (57-41).

In avvio di ripresa, Hackett insacca la bomba del +19, Weber cerca di caricarsi Reggio Emilia sulle spalle ma il tentativo di rimonta biancorosso è stato interrotto dal gioco da tre punti di Polonara del 63-46. La UNAHOTELS comunque non vuole mollare e la tenacia di Grant e soprattutto Uglietti sui due lati del campo si materializza in un break di 0-9, interrotto solo dai liberi di Shengelia del 65-55.

Al termine del quarto, Reggio Emilia costruisce un bel tiro dall’angolo per Vitali, il quale avvicina ulteriormente gli ospiti sul 65-58 dopo 30’ di partita. Dopo un taglio vincente di Chillo valevole anche il -5, Shengelia sale in cattedra con jumper, rapidissima virata e assist per Zizic, che subisce fallo e segna i liberi del 71-60.

Una tuonante schiacciata di Black e un’incursione vincente di Weber cercano di riavvicinare ancor di più la UNAHOTELS ma Cordinier e Belinelli a cronometro fermo mantengono il gap tra le squadre in doppia cifra (76-66 a 5’ dalla fine). Ci pensa poi proprio Cordinier a sigillare definitivamente la contesa, anche servendo ottimamente Zizic sotto i tabelloni e respingendo le folate di Galloway e compagni. Finisce 83-73.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Unahotels Reggio Emilia: 83-73 (1Q 29-23, 2Q 57-41, 3Q 65-58)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 8, Lundberg 8, Belinelli 12, Dobric, Mascolo 5, Baiocchi, Shengelia 15, Hackett 8, Mickey 6, Polonara 10, Zizic 11, Abass.

Coach Luca Banchi

Unahotels Reggio Emilia: Weber 14, Bonaretti, Cipolla, Galloway 12, Faye 4, Smith 4, Uglietti 7, Atkins 2, Black 11, Vitali 8, Grant 4, Chillo 7.

Coach Dimitris Priftis

GLI HIGHLIGHTS