La Virtus lotta con carattere, vince e mantiene il primato in classifica

La Virtus Segafredo Bologna espugna il parquet della Bertram Derthona Tortona e si conferma in vetta alla classifica. Dopo la gara con Tortona ha parlato in conferenza stampa coach Banchi: “Penso sia giusto congratularsi con entrambe le squadre per aver giocato una partita ad alta intensità, un antipasto di playoff. Abbiamo fornito 40′ di buona intensità, con qualche errore commesso in fase offensiva, frutto di palle perse provocate dalla determinazione di Tortona. Dal punto di vista difensivo abbiamo sofferto la loro capacità di aprire il campo e all’intervallo siamo stati costretti a chiedere più attenzione e disciplina: siamo riusciti a svolgere il nostro compito da questo punti di vista. Una vittoria che acquista valore visto il record di Tortona in questo girone di ritorno.”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Le triple di Strautins e Severini costruiscono subito il parziale dei padroni di casa, la bomba di Hackett e l'appoggio di Dunston portano successivamente i bianconeri sul -1, ma Tortona è abile nel tenere a bada le scorribande degli ospiti per evitare la rimonta (13-9); la Virtus Segafredo trova il primo vantaggio nella partita con un parziale di 2-8 con Cordinier, Shengelia, Hackett e Zizic, ma la tripla di Dowe chiude il primo quarto sul 18-17 per i piemontesi.

Il secondo quarto è tutto a tinte bolognesi: Zizic si mette in proprio e aiutato da Lomasz firma un parziale di 0-10 che ribalta completamente l'inerzia della gara; nonostante il tiro da dietro l'arco di Weems (21-27), gli ospiti respingono al mittente ogni tentativo di essere riacciuffati con la coppia Hackett-Cordinier.

La Bertram Derthona ricuce lo strappo con un parziale di 7-0 con Ross protagonista, il quale poi insieme a Radosevic mette il punteggio in parità sul 36-36; la squadra di coach Banchi torna avanti con il canestro di Abass, la tripla di Baldasso pareggia i conti, ma è l'appoggio di Shengelia a mandare le squadre all'intervallo sul 39-41.

La tripla di Pajola rompe gli indugi in apertura di ripresa, ma i padroni di casa infliggono un parziale di 8-2 con la tripla di Obasohan, il gioco da tre punti di Weems e l'appoggio di Thomas che valgono il sorpasso; la combo Hackett-Belinelli restituisce il vantaggio a Bologna, Weems rimette sul +1 Tortona, tuttavia Shengelia si rende protagonista del parziale di 2-10 che porta la Virtus Segafredo sul 51-58.

I minuti successivi vedono solo canestri a cronometro fermo fino al jumper di Belinelli prima che Weems risponda e Dunston chiuda sul 55-65 la mezz'ora di gioco. Il libero di Baldasso e la bomba di Radosevic riavvicinano la Bertram Derthona agli avversari, Polonara e Abass però sono abili nel respingere al mittente il tentativo di rimonta; il numero 43 piemontese segna cinque punti di fila, ma Cordinier – con l'aiuto di Polonara e Shengelia – diventa l'autore del break di 2-7 che riporta Bologna in doppia cifra di vantaggio (66-77).

L'appoggio di Thomas e i tiri a cronometro fermo di Dowe spingono per il nuovo arrembaggio di Tortona: il jumper di Obasohan e la tripla di Weems aiutano il parziale a salire sul 9-2 portando i padroni di casa sul -4; l'ultima fiammata bolognese però è quella decisiva con Polonara e Shengelia che chiudono definitivamente i conti prima che i liberi di Ross e Abass aggiustino il punteggio sul 77-84 finale.

IL TABELLINO

Bertram Derthona Tortona vs Virtus Segafredo Bologna: 77 – 84

(Q1 18 – 17; Q2 38 – 41; Q3 55 – 65)

Bertram Derthona Tortona: Zerini, Ross 11, Dowe 5, Candi, Tavernelli ne, Strautins 7, Baldasso 4, Severini 3, Obasohan 12, Weems 13, Thomas 12, Radosevic 10.

Coach: De Raffaele

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Belinelli 6, Pajola 5, Dobric, Mascolo 1, Lomazs 3, Shengelia 15, Hackett 11, Polonara 9, Zizic 11, Dunston 4, Abass 8.

Coach: Banchi

Arbitri: B. ATTARD – A. VALZANI – D. VALLERIANI

GLI HIGHLIGHTS