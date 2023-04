LBA, in un finale concitato la Nutribullet Treviso batte la Virtus Bologna

Penultima giornata di Campionato, ultima trasferta di Regular Season per la Virtus Segafredo Bologna che al Palaverde di Treviso affronta Banks e compagni a caccia di punti salvezza.

Indisponibile Teodosic, rientra tra i dodici Isaia Cordinier ma il rientro della Guardia francese non porta i frutti sperati tanto che in un concitato finale di gara i ragazzi di Coach Scariolo cedono l'intera posta e vengono agganciati in vetta dall'Olimpia Milano.

Ne è ben consapevole coach Scariolo che al termine della contesa ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Faccio i complimenti a Treviso per la partita e per la salvezza. La partita è stata decisa dagli episodi: visto e rivisto l’ultimo episodio, premettendo che Paternicó è un ottimo arbitro, anche gli ottimi arbitri commettono errori e questo è un errore gravissimo. L’azione è chiarissima, è un fallo di sfondamento di Banks su Shengelia che occupa una posizione difensiva corretta per tempistica e poi è chiaramente fuori dalla lunetta. È purtroppo un errore che ha deciso il primo posto e in buona parte la lotta alla retrocessione: penso che questo tipo di errori non si possono verificare o a questo punto ripetere.”

La partita - La Segafredo parte forte con Hackett che mette subito a referto due triple, Jaiteh si muove bene sotto le plance ed allunga il vantaggio, polveri bagnate per i padroni di casa che non riescono ad inquadrare il canestro, complice anche l’ottima difesa della squadra di Coach Scariolo (0-8), Faggian sblocca dall’arco, Jaiteh segna sfruttando l’assist di Hackett e Sorokas schiaccia il -5 dopo 5′ dalla palla a due (5-10); la gara si accende e si alzano le percentuali da tre punti per entrambe le squadra, Treviso torna a -2 con Iroegbu (13-15), Shengelia ed ancora il lungo francese provano ad allungare il vantaggio ma Ellis chiude il gioco da tre punti per il nuovo -1 (16-17).

Belinelli entra dalla panchina e segna per due volte dall’arco, da tre punti risponde anche Treviso con Banks quando si entra nell’ultimo minuto del primo quarto; è sempre Banks a tenere a contatto delle V Nere i suoi compagni, questa volta dalla lunetta, Pajola è preciso ai liberi (2/2), tripla di Jurkatamm e il primo quarto si chiude sul punteggio di 26 a 27 in favore della Virtus Segafredo

Zanelli ed Ellis piazzano il break del 5 a 0 che vale il primo vantaggio trevigiano della gara (31-29), pareggio immediato di Ojeleye, vantaggio ad opera di Banks e nuovo pareggio virtussino grazie al 3/3 di capitan Belinelli dalla lunetta, partita viva ed emozionante, che non conosce un attimo di sosta, dopo 14′ di gioco nessuna delle panchine ha ancora chiamato time-out, Mickey chiude il gioco da tre e la Virtus rimette la testa in avanti (39-40).

Parità tra le due squadre quando la panchina bianconera ferma per la prima volta il gioco a 4′ abbondanti dalla seconda sirena (45-45). Ojeleye e Mickey piazzano il break del nuovo +3, Sorokas fa 2/2 ai liberi e Iroegbu trova la penetrazione vincente che rimanda indietro la Virtus (49-48), Iroegbu e Faggian, dalla lunetta allungano il vantaggio quando scatta l’ultimo minuto, Hackett accorcia ai liberi e il primo tempo si chiude sul punteggio di 52 a 49.

Treviso parte forte e si porta sul sul +9 ad inizio terzo quarto (62-53), Lundberg chiude il gioco da tre punti ma Treviso continua ad attaccare trovando la via del canestro, risponde Shengelia sotto le plance riportando a due possessi di distanza i suoi compagni (64-58), Iroegbu segna, Banks gli fa eco e Coach Scariolo chiama time out a 3′ abbondanti dalla terza sirena, Segafredo costretta a rincorrere i suoi avversari (68-58).

Il lungo georgiano fa a sportellate sotto i tabelloni e segna altri due punti, Cordinier segna, difende e riporta in careggiata i suoi compagni, il francese riporta a -1 la Virtus quando termina il terzo quarto di gioco, 68 a 67 per i padroni di casa.

La Segafredo ritrova il vantaggio con Shengelia che ora è una spina nel fianco dei propri avversari, Treviso non molla spinta anche dal proprio pubblico e ritrova il pareggio (75 – 75) a 5′ abbondanti dalla fine, sale in cattedra Ojeleye che fa la vocee grossa dentro e fuori dall’area, in difesa i bianconeri chiudono ogni possibile varco e si riportano sul +5.

Tripla Iroegbu, Hackett risponde dalla lunetta (1/2) e la gara entra nelle sue battute finali con Shengelia che rimanda a 5 le lunghezze di distanza dai padroni di casa a 1′ e 33 dalla fine (78-83). Treviso attacca, la Virtus prova a difendere, si arriva punto a punto fino alla fine con Zanelli che trova il gioco da tre punti che non trova assolutamente d’accordo la panchina virtussina. Vince Treviso con il punteggio di 89 a 88.

Il tabellino di Nutribullet Treviso Basket-Virtus Segafredo Bologna: 89 – 88. Progressione Parziali: 26 – 27; 52 – 49; 68 – 67

Nutribullet Treviso Basket: Banks 22, Iroegbu 17, Pellizzari ne, Ellis 16, Zanelli 8, Jurkatamm 6, Vettori ne, Sorokas 16, Faggian 4, Scandiuzzi, Invernizzi, Jantunen ne. Coach: Nicola

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Mannion 5, Belinelli 14, Pajola 2, Jaiteh 10, Lundberg 3, Shengelia 21, Hackett 8, Mickey 7, Camara, Ojeleye 11, Abass. Coach: Scariolo

Arbitri: Paternicò, Paglialunga, Catani.