LBA, la Virtus Bologna regola la Openjobmetis Varese e chiude al secondo posto

Trentesima ed ultima giornata della regular season del massimo campionato di basket italiano con la Virtus Segafredo Bologna che ospita la Openjobmetis Varese. I ragazzi di Coach Scariolo chiudono con una vittoria dopo una gara ad alto punteggio, 98-82 il finale: Belinelli e Jaiteh 16 punti, Mickey e Ojeleye 12 a testa.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Avvio a rilento per entrambe le squadre che dopo 2 minuti di gioco hanno messo a referto un canestro per parte con i punteggi bloccati: i due liberi di Mickey garantiscono il primo vantaggio alla Segafredo poi rimpolpato da una penetrazione di Cordinier che porta in dote anche un tiro libero però non realizzato. Varese resta in partita con buone spaziature offensive e buone percentuali da oltre l’arco con Woldetensae e Virginio: meno brillanti le percentuali dalla linea della carità.

La Segafredo trova il primo mini break con un 7-0 aperto dalla tripla di Ojeleye che porta i bianconeri a godere di un vantaggio di 5 punti, accorciato però da Colbey. Varese ribalta il parziale e si riporta in vantaggio sul punteggio di 21-22 a poco più di un minuto dal termine del primo parziale. Al termine della prima frazione, il punteggio segna 23-24 per Varese.

L’apertura del secondo parziale è affidata a Woldetensae che si alza da tre e sigla un canestro che garantisce il +4 agli ospiti. Jaiteh sblocca la Virtus a gioco fermo perché i bianconeri faticano a creare azioni pericolose se non con Belinelli che ci mette 3′ minuti per armare la mano e trovare i suoi primi 3 punti da oltre l’arco: partita in parità sul 31-31 con ancora 6 minuti all’intervallo lungo.

Belinelli sale in cattedra e trascina da solo i compagni al vantaggio con 8 punti nel solo secondo quarto. Varese resta aggrappata alle giocate dei suoi italiani cercando di restare in scia ai bianconeri. All’intervallo, la Virtus conduce sul punteggio di 43-39.



Ripresa delle operazioni alla Segafredo Arena affidata a Ojeleye che trova subito il canestro, ma Virginio risponde per Varese da oltre l’arco e gli ospiti si riportano a -3: Ferrero dalla lunetta fa 3/3 e riporta il match in parità. La Virtus torna ad allungare ma Ferrero rimette tutto in discussione da tre punti: Shengelia però si carica i compagni e li guida ad un parziale di 4-0 che costringe gli ospiti al time out sul punteggio di 55-50 con 4′ minuti sul cronometro.

Le due squadre, ancora a contatto con pochi punti a separarle, non accennano a calare l’intensità degli scontri e sotto canestro si danno battaglia senza esclusione di colpi. La tripla di Ross pareggia i conti sul 58-58 a 2′ minuti dall’inizio dell’ultimo quarto, con la Segafredo costretta a chiamare un time out per riorganizzarsi in fase difensiva.

L’antisportivo fischiato a favore di Jaiteh manda il francese in lunetta dove si dimostra chirurgico facendo 2/2: nella seguente azione Lundberg trova la tripla del +8, ma De Nicolao dall’altra parte risponde alla medesima maniera. Con la tripla di Abass allo scadere la Virtus chiude il terzo parziale sul punteggio di 70-61.

Nell’ultimo parziale il punteggio fatica a sbloccarsi, ma ci pensa Lundberg, imbeccato da Pajola a schiacciare e portare la Segafredo in vantaggio di 11 lunghezze: l’azione successiva vede invece la tripla di Belinelli che vale il 75-63. La Segafredo riesce ad inserire la marcia alta e Jaiteh prende il controllo dell’area con diverse schiacciate consecutive ma fornendo anche validi assist per i tiri dei compagni da oltre l’arco: Belinelli, dopo la realizzazione della tripla subisce fallo e dalla lunetta non sbaglia realizzando il gioco da 4 che vale il suo sedicesimo punto.

Nel finale di partita i bianconeri si limitano a gestire il risultato per conquistare la vittoria con il punteggio di 98-82.

Il tabellino Virtus Segafredo Bologna-Openjobmetis Varese 98 – 82. Progressione parziali: 23–24; 43-39; 70–61

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Mannion 6, Faldini, Belinelli 16, Pajola 4, Jaiteh 16, Lundberg 9, Shengelia 7, Mickey 12, Camara 2, Ojeleye 12, Abass 5 All: Scariolo

Openjobmetis Varese: Ross 15, Woldetensae 16, De Nicolao 16, Zhao, Virginio 6, Ferrero 7, Brown n.e, Assui, Caruso 13, Owens 9, Johnson n.e

All: Brase

Arbitri: ROSSI M. – BONGIORNI A. – PATTI S.