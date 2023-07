Virtus Bologna, Baraldi chiude la porta: "Farà parte del roster anche nella prossima stagione"

Il CEO della Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, spegne in via definitiva le voci su un possibile trasferimento dell'Ala-Pivot del roster di Coach Scariolo, Toko Shengelia, al Panathinaikos.

“In merito a quanto emerso relativamente alla posizione di Toko Shengelia - dichiara Baraldi - riteniamo opportuno precisare che il giocatore non è sul mercato e non è mai stata trattata una sua cessione con altri Club".

Ma non solo: "Confermiamo che Toko, in relazione al contratto in essere, farà parte del roster di Virtus Segafredo Bologna anche nella prossima stagione”.

Tornik'e "Toko" Shengelia, è nato a Tbilisi il 5 ottobre 1991 ed è nei ranghi della Virtus dal febbraio 2022 quando, a seguito della crisi russo-ucraina, rescinde, per divergenze ideologiche sul conflitto, il contratto che lo lega al CSKA Mosca, e viene tesserato dalle Vu Nere.

Con la canotta Virtus Toko ha giocato 91 partite e realizzato 883 punti. Numeri destinati ad aumentare