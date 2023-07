Virtus Bologna, arriva il rinnovo tanto atteso

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale con Isaïa Cordinier. La nuova scadenza del rapporto fra l'atleta francese e la Virtus è fissata al 30 giugno 2025.

Dopo due stagioni con la canotta della Segafredo, il popolare Isaiair ha conquistato l’EuroCup nella stagione 2020-2021 e una Supercoppa Italiana nella stagione 2021-2022.

Nell'ultimo campionato, quello terminato con l'amara sconfitta in Gara-7 della finale Scudetto contro l'Olimpia Milano, il classe 1996 è arrivato a 10.7 punti di media in regular season e 9 nei playoff.

Energia in difesa unita ad atletismo ed esplosività in attacco, si legge ancora sul sito della Virtus, lo rendono un perno della squadra virtussina che potrà continuare a puntare sull’esterno francese ancora per due stagioni. Il meglio deve ancora venire