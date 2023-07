Virtus Bologna, ancora un rinnovo pesante per le Vu nere

La Virtus Segafredo Bologna S.p.A. comunica attraverso il proprio sito ufficiale di aver raggiunto un accordo per il prolungamento contrattuale di Marco Belinelli fino al 30 giugno 2025.

Scudetto, EuroCup e due Supercoppe i traguardi raggiunti dal Capitano con la canotta della V nera fin qui. Nella stagione appena conclusa è stato uno dei principali protagonisti della squadra bianconera, chiudendo con 13 punti di media in campionato e conquistando il premio di Miglior italiano del campionato e Miglior Sesto Uomo.

Durante la Finale Scudetto il popolare “Beli” è diventato il primo in maglia Virtus per triple realizzate nei playoff e il secondo tiratore da tre punti più prolifico della storia delle Finali, dopo aver superato i 2000 punti segnati in maglia Virtus nella Semifinale con Tortona.

Sempre contro la squadra piemontese il capitano bianconero ha fatto registrare la miglior prestazione stagionale con 32 punti segnati. Numeri e traguardi che spiegano solo in parte Marco Belinelli, che continuerà ancora per due stagioni a spingere la Segafredo verso i suoi obiettivi.

“Era quello che desideravo, felice di continuare a portare in alto in colori della Virtus Segafredo Bologna - il commento del Capitano virtussino all’annuncio del suo rinnovo - Abbiamo ancora tanto lavoro da fare insieme”