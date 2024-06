LBA, Olimpia-Virtus: come vedere in tv e in streaming gara 4 della finale Scudetto

La storia delle partite scudetto tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna è ricca di episodi. Non a caso, i due club che si daranno battaglia in finale per la sesta volta in assoluto ed hanno vinto, in combinazione, 46 scudetti totali.

Il primo titolo dell’Olimpia nel 1936 venne conquistato precedendo in classifica proprio Bologna. In generale, 15 volte le due squadre sono arrivate prima e seconda nella medesima stagione. 11 volte, l’Olimpia ha preceduto Bologna (1936, 1938, 1950, 1952, 1953, 1957, 1958, 1959, 1960, 2022, 2023); quattro volte è accaduto il contrario (1956; 1979; 1984; 2021).

Quella iniziata giovedì 6 giugno è la quarta serie consecutiva negli ultimi quattro anni. La serie al momento è sull'2-1 per l'EA7 Emporio Armani, per la Segafredo una partita da dentro o fuori. Se la squadra di Messina dovesse vincere, infatti, chiuderebbe il discorso e conquisterebbe il 31° Scudetto della propria storia.

Eventuale gara 5 sarà di nuovo alla Segafredo Arena di Bologna il 16 giugno.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: come vederla in tv e in streaming

EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna. Palla a due giovedì 13 giugno, ore 20.30 Mediolanum Forum di Assago. Arbitri: Saverio Lanzarini, Manuel Attard, Guido Giovannetti.