Playoff, la Virtus soffre ma con carattere e determinazione porta a casa anche gara 2

La Virtus Segafredo Bologna si impone in volata in Gara 2 contro la Bertram Derthona Tortona e sale sul 2-0 nella serie.

LA PARTITA

Dopo una tripla in apertura di Mickey (17 punti, 7 rimbalzi, 6 falli subiti, 25 di valutazione), Obasohan (13 punti e 4 assist) prova a caricarsi gli ospiti sui due lati del campo e poi Cordinier (14 punti) ribatte al cecchino Strautins (14 punti e 8 rimbalzi) per il 7-7 d’avvio. A seguito di un botta e risposta tra Dunston (10 punti, 7 rimbalzi, 21 di valutazione) e Zerini (8 punti) sotto i tabelloni, Belinelli (22 punti, 11/11 dalla lunetta) inizia a farsi sentire con tripla ed elegante appoggio al tabellone, ribattendo così ad una bomba di Radosevic (9 punti e 5 rimbalzi) e regalando a Mickey altri viaggi in lunetta per il sorpasso sul 16-14.

Sul finire del quarto, la Virtus stringe le maglie in difesa e Pajola batte la sirena con il tap-in che sigilla i 10’ iniziali del match sul 18-14. Il parziale dei padroni di casa si prolunga poi con i primi guizzi di Lundberg (8 punti) e Abass sino al 12-0, prima che Obasohan dall’arco scuota il Derthona segnando una bomba e i tiri liberi del 26-19. Proprio il numero 32 della Bertram prova ad alzare i giri del motore della propria squadra regalando anche a Dowe (7 punti, 10 rimbalzi, 6 assist) la bomba del -5, prima che Dunston e Polonara in transizione sorprendano la difesa avversaria allungando sul 32-24. Il termine del tempo sorride comunque al Derthona, dato che una tripla di Radosevic e la presenza fisica di Strautins ristabiliscono l’equilibrio nel match sul 32-30.

La risalita piemontese si completa in avvio di ripresa, dato che Zerini insacca la bomba del sorpasso e l’energia di Strautins rintuzza poi le azioni di orgoglio di Cordinier e Belinelli tenendo l’equilibrio sul 39-37. A seguito di un gran botta e risposta dall’arco tra Zerini e Belinelli, Strautins si fa sentire ancora con un super gioco da tre punti ma Belinelli non perdona dalla distanza e una combinazione tra Polonara e Mickey fa esultare la Segafredo Arena (48-43). Dopo un timeout chiamato da coach De Raffaele, Candi manda a bersaglio una gran bomba in step-back, sebbene poi ancora l’asse Belinelli – Mickey sia letale nel capitalizzare soprattutto dalla lunetta per il nuovo +8 locale (56-48).

Al termine del quarto, Weems (6 punti) prova a caricarsi la Bertram sulle spalle, Dunston e una tripla di tabella firmata da Abass ribattono con la stessa moneta e un appoggio di Radosevic chiude il terzo periodo sul 61-54. Successivamente, Mickey e Dunston vengono ben trovati dai compagni nel pitturato e una sola tripla di Baldasso (10 punti) non permette alla formazione di coach De Raffaele di restare più a contatto (66-57 a 6’ e mezzo dalla fine). In seguito alla tripla del +12 realizzata poi da Lundberg, Baldasso dalla media e soprattutto sette punti consecutivi di un super Ross (7 punti) rimettono il Derthona a un singolo possesso di distanza, prima che Cordinier interrompa lo 0-9 di break ospite con la bomba del 72-66 a poco più di 3’ dalla fine.

Tortona non molla comunque, Baldasso insacca dall’angolo una tripla del nuovo -3, Cordinier allora si mette in proprio con una spettacolare schiacciata e i suoi liberi rilanciano la fuga Virtus sul 78-69 a meno di 2’ dal termine. Gli errori di Belinelli e Lundberg dall’arco, tuttavia, non chiudono la contesa e sia Obasohan dalla lunetta che Dowe con un bel tiro in corsa accorciano sul -4 entrando nell’ultimo minuto del match; dopo un errore dall’arco di Obasohan, Strautins lotta a rimbalzo in attacco, subisce fallo e realizza i liberi del 78-76 a 27” dalla fine. Tortona vuole poi commettere fallo intenzionale su Mickey, il quale dalla lunetta fa solo a metà il suo compito e firma il nuovo +3 con 21” ancora da giocare.

Coach De Raffaele decide quindi di affidare la sfera a Baldasso, che non viene fatto tirare dall’arco ma viene mandato in lunetta. Il numero 13 della Bertram fa 1 su 2 e poi Belinelli subisce fallo prima che la palla venga rimessa in campo, ottenendo e realizzando il libero dell’80-77. Usufruendo anche del possesso a favore, Hackett stavolta va sulla linea della carità e anche lui segna solo il secondo tiro libero, ristabilendo comunque due possessi tra le squadre. Gli ultimi errori di Strautins e Baldasso dall’arco, infine, condannano la Bertram alla resa. Finisce 83-77.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona: 83-77 (1Q 18-14, 2Q 32-30, 3Q 61-54)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14, Lundberg 8, Belinelli 22, Pajola 2, Mascolo, Lomasz, Hackett 1, Mickey 17, Polonara 2, Zizic, Dunston 10, Abass 7.

Coach Luca Banchi

Bertram Derthona Tortona: Zerini 8, Ross 7, Dowe 7, Candi 3, Tavernelli, Errica, Strautins 14, Baldasso 10, Kamagate, Obasohan 13, Weems 6, Radosevic 9.

GLI HIGHLIGHTS