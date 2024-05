LBA, la Virtus cede a Tortona nonostante i tentativi di rimonta: si va a gara 4

La Bertram Derthona Tortona conquista la vittoria in Gara 3 e accorcia le distanze sull’1-2 nella serie contro la Virtus Segafredo Bologna.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - L’avvio di partita è nel segno dei piemontesi, che si scatenano dall’arco con Strautins (11 punti) e Weems (11 punti e 4 assist) dall’arco e un super Obasohan (13 punti) in contropiede, autore dell’appoggio dell’11-2. Grazie all’agonismo di Hackett (14 punti e 5 assist) e all’astuzia di Belinelli (9 punti e 5 assist) e Cordinier (14 punti e 4 rimbalzi), la Segafredo si riporta immediatamente sul -2 ma Kamagate (10 punti e 4 rimbalzi) a rimbalzo in attacco e un gioco da tre punti chiuso da Ross (8 punti e 4 assist) ridanno spinta al Derthona (16-9).

Dopo una coppia di liberi segnati da Hackett, la Bertram continua a bombardare dall’arco, stavolta con Dowe (9 punti) e Baldasso (17 punti) e ancora Weems, e aggiorna il massimo vantaggio sul +13 (25-12). Sul finire del quarto, Zizic (9 punti) e Polonara (7 punti e 6 rimbalzi) guadagnano e realizzano dei liberi che rispondono a un jumper di Candi e chiudono i 10’ iniziali sul 27-15.

Con una bella accelerazione di Radosevic (7 punti), Tortona si porta anche sul +14, le giocate di aggressività di Abass (10 punti e 6 rimbalzi), Hackett e il rientrante Shengelia smuovono il tabellino anche dei felsinei ma un contropiede in combinata tra Baldasso e Obasohan vale il 34-22.

Un gioco da tre punti di Abass e una bomba di Belinelli sembrano poi far girare l’inerzia in direzione Segafredo, sebbene poi una penetrazione di Strautins e una super schiacciata in transizione di Obasohan costringano coach Banchi al timeout (39-30). La Virtus però reagisce di nuovo con il gioco da tre punti di Abass e la comoda schiacciata di Zizic, accorciando sul -5, prima che Dowe si metta in proprio con due belle giocate consecutive che chiudono il primo tempo sul 43-34.

La ripresa comincia nel segno della formazione di coach Banchi, che cavalca i propri dinamici lunghi Shengelia, Mickey e Abass per uno 0-8 di break, sebbene poi Obasohan eviti il sorpasso ospite con la tripla dall’angolo del 46-42. Successivamente, una bella circolazione di palla chiusa da Radosevic, un recupero di Ross, una bomba di Baldasso e una ricezione profonda di Kamagate mettono la firma sulla reazione corale della Bertram, lasciando poi a Cordinier la linea di penetrazione e la tripla che chiudono il break di 9-0 locale (55-49).

Al termine del quarto, sebbene Polonara e Hackett dalla lunetta riportino la Virtus a un solo possesso di distanza, Radosevic dall’arco e una bella giocata in penetrazione di Baldasso fanno chiudere con il sorriso il periodo al Derthona (60-54 dopo 30’). Dopo un botta e risposta tra Zizic e Kamagate, le triple di Strautins e Candi fanno di nuovo esultare il PalaEnergica Paolo Ferraris e riportano i padroni di casa sul +10 a poco più di 7’ dalla fine (68-58).

Con la presenza di Kamagate nel pitturato e una bomba di Ross, Tortona spiega le ali sul nuovo +13, ma le bombe di Hackett e Belinelli e un’affondata di Mickey riavvicinano la Virtus sul 77-68. Ci pensa allora Baldasso a respingere via gli avversari con dei super canestri dalla distanza e armando la mano di Strautins, che insacca la bomba del nuovo +13 a 3’ dal termine (85-72). Nonostante gli ultimi guizzi di orgoglio di Cordinier e Shengelia rendano il passivo meno amaro, Obasohan mette il sigillo sulla vittoria della Bertram per 91-81.

IL TABELLINO

Bertram Derthona Tortona vs Virtus Segafredo Bologna: 91 – 81 (Q1 27 – 15; Q2 43 – 34; Q3 60 – 54)

Bertram Derthona Tortona: Zerini, Ross 8, Dowe 9, Candi 5, Tavernelli ne, Errica, Strautins 11, Baldasso 17, Kamagate 10, Obasohan 13, Weems 11, Radosevic 7. Coach: De Raffaele

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14, Belinelli 9, Pajola 2, Mascolo ne, Lomazs 3, Shengelia 6, Hackett 14, Mickey 5, Polonara 7, Zizic 9, Dunston 2, Abass 10. Coach: Banchi

GLI HIGHLIGHTS