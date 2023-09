LBA Preseason, la Virtus Bologna liquida in amichevole la Vanoli Cremona

In un PalaCiti pressoché esaurito in ogni ordine di posto, la Virtus Segafredo Bologna scende in campo per il suo terzo impegno di questa preseason 2023. Avversario di giornata, la neo promossa Vanoli Basket Cremona. Ne esce una partita bella e combattuta che i ragazzi di Scariolo vincono solo nel finale, 91-86 il punteggio.

LA CRONACA

Nonostante il caldo le due squadre giocano ad alto ritmo, Segafredo che sfrutta bene la fisicità e l’energia nel pitturato, con Cacok e Mickey, per portarsi in vantaggio dopo 5′ dalla palla a due (15-9), Cremona resta incollata alle V Nere, trovando parziale e pareggio a meno di 2′ dalla prima sirena (21-21).

Nel primo quarto c’è spazio anche per il debutto del neo acquisto Dunston, tripla di Menalo mentre la squadra lombarda dalla lunetta fa 2/2, 24 a 27 Cremona dopo 10′.

Secondo quarto che ne risente del grande caldo e che impedisce alle squadre di ragionare con lucidità, Menalo e Hackett provano a ricucire lo svantaggio portando la Virtus a -4 a 6′ dall’intervallo lungo (31.35), ottima difesa bianconera che permette sempre ad Hackett di partire in contropiede, scamoio veloce Belinelli-Mickey con il centro americano che schiaccia il -2 per la gioia dei tantissimi tifosi virtussini giunti a Parma per questo impegno amichevole.

Tripla di Belinelli e partenza in contropiede di Smith che valgono il nuovo momentaneo pareggio della gara (41-41), quando si entra nelle battute finali del primo tempo, Cremona prova a portarsi in avanti a cronometro fermo ma due ottime difese virtussine e il conseguente aumento dei giri dell’attacco virtussino riportano la gara in parità dopo 20′ di gioco, 52 – 52.

Secondo tempo che vede la Vanoli riportarsi nuovamente in vantaggio toccando il +8 a metà esatto del terzo quarto (57-65), la Virtus fatica a trovare la via del canestro, Cacok prova ad accorciare le distanze sfruttando il fisico sotto le plance ma Cremona tocca ora il +12 a meno di 2′ dalla terza sirena (59-71); Belinelli e Mascolo accorciano sfruttando i liberi a disposizione ed è proprio il capitano a chiudere il gioco da 4 punti che vale ora il -4 dopo 30′ di gioco (67-71).

Squadre che ora muovono bene la palla in attacco trovando spesso la via del canestro, spazio anche il giocatore del settore giovanile virtussino Baiocchi, che chiude il gioco da tre punti che vale il +1 dopo pochi minuti dall’inizio dell’ultimo quarto (75-74), gara che prosegue punto a punto con Abass che stoppa tutto in difesa e Menalo che schiaccia il nuovo pareggio (77-77) a 5′ dalla fine.

Si arriva alle ultime battute del match con entrambe le squadre punto a punto e con un buon ritmo gara, nonostante il caldo estenuante, Mickey appoggia il pareggio e poi trova la girata che vale il +2 a 30” dalla fine. Non c’è più tempo Hackett chiude l’amichevole di Parma, vince la Virtus Segafredo.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Vanoli Cremona 91-86 (24-27 52-52 67-71)

Virtus : Belinelli 22, Smith 4, Mascolo 2, Cacok 6, Faldini n.e. Accorsi n.e. Baiocchi 5, Hackett 14, Menalo 11, Mickey 18, Dunston 4, Abass 5. All.re Scariolo

Cremona : Eboua 5, Adrian 10, Ivanovskis n.e. Pecchia 6, Vecchiola n.e. Denegri 17, Galli n.e. Lacey 11, Piccoli 11, McCullogh 9, Golden 11, Zanotti 5. All.re Cavina