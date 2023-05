Virtus Bologna tra parquet e solidarietà: in vendita i mini abbonamenti per le Semifinali

La Virtus Segafredo Bologna è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali playoff LBA. Dopo aver regolato per 3-0 la Happy Casa Brindisi, le porte della Segafredo Arena si apriranno da domenica 28 e martedì 30 maggio per le semifinali scudetto.

Dal pomeriggio di lunedì 22 a mercoledì 24 maggio, riferisce l'Ufficio Stampa del club bolognese, sarà attiva la prelazione per coloro che hanno sottoscritto l’Abbonamento “Full”. Per usufruire della prelazione si potrà sottoscrivere il mini abbonamento inserendo il codice TLITE dell’abbonamento di regular season.

Gli abbonati avranno, come di consueto, la prelazione solo sui mini abbonamenti e sarà previsto per loro un prezzo più vantaggioso, oltre ovviamente ad un prezzo ribassato rispetto ai non abbonati.

La vendita dei post liberi non soggetti a prelazione sarà anch’essa attiva sempre nel pomeriggio di lunedì 22 maggio.

Da segnalare, infine, che Virtus Segafredo Bologna, vicina alle persone vittime delle alluvioni di questi giorni che hanno colpito la città e la regione, prenderà parte alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, devolvendo parte dell’incasso derivato dalla vendita dei singoli biglietti e dei mini abbonamenti delle semifinali.

Modalità di sottoscrizione mini abbonamento:

– Casa Virtus, via dell’Arcoveggio 49/3, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

– online sul sito vivaticket.com al seguente link

– punti vendita autorizzati Vivaticket

I Prezzi dei mini abbonamenti