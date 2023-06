LBA Playoff, la Virtus Bologna stacca il pass per la terza finale Scudetto consecutiva

Primo match point per la Virtus Segafredo Bologna che contro la Bertram Yachts Derthona Tortona ha l’opportunità di chiudere la serie e volare in finale. E cosi finisce. I ragazzi di Scariolo giocano un secondo tempo sontuoso, recuperano dal -16 dell’intervallo e staccano il pass per la terza finale scudetto consecutiva. Decisiva la prestazione di Hackett, che mette a referto 22 punti in doppia cifra anche Belinelli 11 e Mickey 10.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Avvio deciso per Tortona che trova il primo canestro del match da tre punti per poi allungare velocemente sul 7-4 con errori da ambo le parti. La Segafredo però non resta a guardare e accorcia velocemente, ma deve fare i conti con un Macura scatenato che porta rapidamente in dote 5 punti consecutivi per il +6, massimo vantaggio dei piemontesi.

Ulteriore allungo di Tortona che si porta sul 20-14, ma la tripla di Teodosic riporta i bianconeri sotto di 3, sul punteggio di 20-17 con ancora 2′ minuti sul cronometro. Tanta fisicità in questa prima frazione che vede Tortona chiudere avanti il primo quarto sul punteggio di 26-21.

Inizio del secondo parziale caratterizzato da qualche errore di troppo da ambo le parti ma i padroni di casa allungano sul 28-21: ennesimo break di Tortona che allunga ulteriormente con un break di 8-0 iniziato da Radosevic e completato da Candi con due triple fondamentali consecutivamente.

Virtus che fatica a difendere in maniera efficace vedendo i padroni di casa allungare sul 43-30: cruciali i rimbalzi catturati da Tortona e le palle sporche, spesso preda della squadra di Ramondino. Tortona ancora a fare la partita, trascinata da Candi, Macura e Daum che all’intervallo contano 38 punti in tre: Tortona chiude avanti anche all’intervallo sul punteggio di 55-39.

Rientro dagli spogliatoi per le due squadre: la Segafredo impatta meglio con un 0-6 immediato con le due triple di Hackett e Abass che portano i bianconeri sul 55-45. I liberi di Hackett riportano la Virtus sotto di -8, mentre in difesa i tentativi di Tortona si scontrano con un muro che non consente di sbloccarsi dopo 3′ minuti. Dopo 3′ minuti il parziale aperto della Segafredo è di 0-10 dopo l’avvio del secondo tempo.

Per Tortona è Hunt a sbloccare i suoi dopo 4′ minuti, portando i piemontesi di nuovo sul +8, 57-49. Teodosic riporta però i bianconeri a -5 con una tripla siderale, ma Hunt realizza un 2+1 che ripiana il conteggio dei canestri. Effetto fisarmonica in questa fase di partita nella quale il gap è estremamente mobile: nonostante le buone percentuali da tre punti dei bianconeri, Tortona non perde lucidità e resta al comando del match. Dopo un parziale ad alta intensità la Segafredo di riporta dal -16 a sole 4 lunghezze di distanza da Tortona che chiude comunque avanti anche il terzo parziale sul punteggio di 70-66.

Ultimo parziale che si apre, per consegnare la vincente di questa gara 3. Segafredo che si riporta immediatamente a -2 grazie ai liberi di Ojeleye per poi pareggiarla con la schiacciata di Mickey sul 70-70. Radosevic riporta Tortona avanti, Belinelli risponde e mantiene la parità. Con i liberi di Mickey la Virtus torna avanti, di una lunghezza, ma Cordinier consegna il + 3 di vantaggio, aumentato da Belinelli da tre punti sul punteggio di 72-78. Cain, per il -4 di Tortona dall’area, Cordinier ancora dal pitturato attaccando il ferro: Ojeleye in difesa commette fallo con Daum che realizza il 2+1: 77-80 a 5′ minuti dal termine.

Momento piuttosto concitato con le due squadre che si alternano in attacco e difesa in rapida successione senza calare il ritmo, forsennato in questa seconda metà di partita. La Virtus riesce ad allungare sul 79-87, con 2′ minuti sul cronometro prima del termine, ma la Bertram è tutt’altro che fuori dal match perchè è capace di riportarsi a -5, ma la precisione di Hackett dalla lunetta di fatto chiude il match sul punteggio di 82-89. La Virtus Segafredo Bologna, dopo una rimonta energica, si aggiudica gara 3 e può volare cosi in Finale dove incontrerà l’Olimpia Milano.

Il tabellino di Bertram Yachts Derthona Tortona -Virtus Segafredo Bologna 82-89. Progressione parziali: 26–21; 55–39; 70–66

Bertram Yachts Derthona Tortona: Mortellaro n.e, Hunt 12, Candi 15, Tavernelli, Filloy 4, Severini 4, Harper 9, Daum 17, Cain 2, Radosevic 5, Macura 14, Filoni n.e All: Ramondino

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 6, Mannion n.e, Belinelli 11, Pajola, Jaiteh 8, Shengelia 11, Hackett 22, Mickey 10, Camara n.e, Ojeleye 4, Teodosic 9, Abass 8 All: Scariolo