Supercoppa LBA, la Virtus batte Brescia e centra il terzo titolo consecutivo

E' festa grande per la Virtus Segafredo Bologna che al 'PalaLeonessa' batte la Germani Brescia e conquista il suo quarto titolo (il terzo consecutivo) dopo quelli arrivati nel 1995, 2021 e 2022. La Virtus firma così uno storico double mai accaduto prima d’ora ad una squadra di basket, Supercoppa femminile e Supercoppa maschile.

Vittoria storica anche per coach Banchi che, al terzo tentativo in carriera, riesce a conquistare la sua prima Supercoppa, dopo aver fallito nel 2012 e nel 2014.

LA PARTITA

Inizio bruciante per la Virtus di Banchi che si dimostra travolgente in fase d'attacco e chiude il primo quarto sul 27-10, con un +17 che fa preoccupare e non poco coach Magro.

Il ritorno sul parquet dei lombardi fa ben sperare ma la Virtus, trascinata da Cordinier (11 punti) e Mickey (9 punti), limita i danni. Magro incita i suoi che, dopo aver sbagliato diversi tiri liberi, chiudono il regolamentare riducendo a +13 il vantaggio degli avversari (48-35).

Il terzo quarto e' un vero incubo per il quintetto bresciano che viene letteralmente travolto dagli avversari, che si impongono nel terzo quarto e ipotecano la vittoria con un 28-8 che spazza via le velleita' di rimonta del team lombardo.

Nell'ultimo quarto la musica della gara non cambia e la Virtus porta a termine l'impresa con il 21-17 che inchioda il risultato sul definitivo 97-60. Per la Virtus prestazioni da incorniciare per Shengelia, nominato MVP della gara, e Cordinier (17 punti).

Sponda Germani Brescia, con 14 punti Bilan e' risultato il migliore dei suoi.

LE PAROLE DI COACH LUCA BANCHI

Dopo la vittoria della Supercoppa, coach Luca Banchi ha parlato ai microfoni della stampa, ecco le sue parole: “Siamo contenti di aver conquistato questo primo trofeo di stagione e soprattutto di aver arricchito la bacheca dopo una prestazione di questa qualità e consistenza. Mi sento in dovere di ringraziare chi mi ha preceduto, Sergio Scariolo, che chiaramente ha grandissimi meriti nelle gare che abbiamo giocato qui, per aver contribuito ad allestire e imbastire il lavoro di questa squadra e di tutti i collaboratori, società, tecnici, che dal primo giorno mi hanno messo nelle condizioni di essere accolto e percepire il desiderio che c’è in questo club di eccellere. Io ho cercato da parte mia di non frenare questo flusso, spero che in questi due giorni siamo riusciti a mostrare un livello di coesione e rendimento che però non deve far pensare che il nostro lavoro sia finito".

E ancora: "Ci godiamo il momento e lavoriamo già in prospettiva futura, perché i 4 allenamenti che ci dividono dalla prima partita di campionato con Scafati saranno preziosissimi per ampliare una base di lavoro che dovrà servire per tutta la stagione, quando a regime avremo tre o quattro partite a settimana. Continuare a lavorare sul sistema non sarà semplice, però mi è piaciuta anche la risposta che hanno avuto stamani dopo poche ore che abbiamo avuto a disposizione per recuperare".

"Durante l’allenamento - conclude Banchi - c’era la voglia di raccogliere ulteriori informazioni e essere preparati a questa gara. Sono un po’ uno spettatore non pagante, sto cercando di scoprirli (i giocatori) giorno dopo giorno, mi rendo conto che ci sono tanti campioni in squadra vicino a giocatori promettenti, di potenzialità. È più semplice per l’allenatore quando hai giocatori di questo carisma e personalità, che sanno qual è il momento di fare le cose sul serio.”

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Germani Brescia: 97 – 60 (Q1 27 – 10; Q2 48 – 35; Q3 76 – 43)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 17, Belinelli 9, Pajola 8, Smith 11, Mascolo 2, Cacok 6, Shengelia 15, Hackett 2, Mickey 15, Polonara 4, Dunston, Abass 8.

Coach: Banchi

Germani Brescia: Christon 9, Gabriel, Bilan 14, Burnell 11, Massinburg 9, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petruccelli 1, Cobbins, Cournooh 2, Akele 2, Porto ne.

Coach: Magro

Arbitri: Lanzarini, Giovannetti, Grigioni