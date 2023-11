Virtus sulle gambe, arriva la prima sconfitta in Campionato

Tanto tuonò che piovve. Qualche scricchiolio si era avvertito già nell'ultima sfida di campionato con Napoli e soprattutto in quella di Euroleague contro l'Anadolu Efes. La Virtus era apparsa stanca, meno brillante del solito ma la classe dei singoli ed un gioco collettivo ben oliato avevano sopperito alla grande. Oggi, nella sfida con la Vanoli Cremona, arriva la prima sconfitta stagionale in campionato ed arriva contro una squadra che che non sbaglia praticamente nulla e che costringe la Virtus ad un inseguimento costante che alla fine non si concretizza.

Le parole di Coach Banchi

Ne è ben cosciente Coach Banchi che dopo la gara con Cremona ha parlato in conferenza stampa: “Quando hai il privilegio di far parte di competizioni di un certo tipo è richiesto sempre uno sforzo importante. Ci sono giornate in cui sei ispirato e ci sono anche giornate come queste, nella storia e nel DNA di una squadra giornate come queste scolpiscono il carattere di chi ha la voglia di competere. Cremona era fresca e leggera, noi abbiamo fatto fatica a trovare un riferimento da cavalcare: stasera in termini di energia si è vista una Cremona vivace e reattiva, noi onestamente sempre ad inseguire".

E ancora: "Abbiamo perso contatto nella parte finale del secondo periodo. Questa è una condizione che ci accompagnerà per tutta la stagione e che dovremo saper gestire: quando giochi a questi livelli non puoi battezzare le partite ma devi essere consapevole di avere necessità di disciplina e personalità. Dopo aver accumulato uno svantaggio improntate, siamo tornati ad avere nelle mani il possesso del -5 con Cacok, possesso che avrebbe dato un altro sapore ai minuti finali, poi dall’altra parte abbiamo concesso un canestro con fallo".

"Merito a Cremona - prosegue Banchi - che ha giocato con consistenza e continuità, come è nelle loro caratteristiche viste le prime cinque partite: avevamo individuato il pericolo di affrontare questo tipo di squadra. Non c’è stato nessun quarto in cui siamo riusciti a tenerli al di sotto di uno standard minimo di realizzazione. Ci saranno ancora giornate come queste, con poco tempo a disposizione per preparare sfide e recuperare energie. Sono sempre riusciti a creare vantaggi negli 1vs1 e nei giochi a due, i lunghi di Cremona hanno aperto bene il campo costringendoci a coprire più spazio".

"Non siamo riusciti, se non in brevi tratti di gara, a limitare le potenzialità e l’efficacia dei nostri avversari - sottolinea il tecnico delle Vu Nere - Bisognava essere bravi a produrre una difesa consistente indipendentemente a situazioni di cambio, con lunghi che marcano i piccoli e viceversa. È successo sia a noi che a loro ma il livello di energia e competitività è stato diverso. Abbiamo mancato in aggressività, caratteristica nelle nostre corde: siamo all’inizio del nostro percorso, con vittorie esaltanti e sconfitte come questa che ci devono dare spunti per il futuro.”

Banchi conclude con le percentuali “Sarebbe riduttivo pensare solo a quello. Cremona è stata brava comunque a rallentare il flusso del nostro gioco, la palla non ha circolano con adeguata fluidità. Abbiamo comunque costruito tiri aperti senza segnarli: è un indice di prontezza e lucidità. Incassiamo questa sconfitta, facciamo un’analisi sui numeri ma non possiamo pensare che sarebbe bastato tirare meglio per fare una partita diversa. Ci sono varie componenti con cui analizzare, serate come questa ce ne saranno ancora.”

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita a basso punteggio, con le incursioni di Pecchia ed Adrian (18 punti e 5 rimbalzi) replicate con la stessa moneta da Cordinier (13 punti e 4 rimbalzi), Dobric (11 punti) e Shengelia (6-6). A seguito di un gioco da tre punti di Cacok, Denegri (7 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) si accende con una bomba, il pick and roll Zegarowski (15 punti e 4 assist) – Golden (22 punti, 8/9 al tiro) combina subito per un canestro e fallo e poi una bomba dello stesso Zegarowski vale il 15-11.

Dopo un appoggio a testa dei lunghi Adrian e Golden, Cordinier innesca Dobric dall’arco e un concreto Shengelia (14 punti) realizza da sotto tenendo a contatto le squadre sul 19-17. Sul finire del quarto e a seguito di un palleggio arresto e tiro firmato da Lacey (14 punti e 9 assist), Smith (10 punti) realizza dalla media, Mickey (12 punti e 6 rimbalzi) si mette in partita con un bel floater e un recupero di Dobric permette a Shengelia di appoggiare agevolmente il 23-21 dopo 10’.

L’equilibrio si mantiene anche nel periodo successivo, dato che ancora l’asse Zegarowski – Golden continua a creare problemi nella difesa bianconera mentre Cordinier e Abass si caricano la Segafredo sulle spalle (28-27). Successivamente, Piccoli capitalizza da un’ottima circolazione di palla biancoblu e due guizzi in transizione di Golden incendiano il PalaRadi e fanno allungare di un minimo la Vanoli sul +5.

Mickey tiene lì la Segafredo facendosi sentire a rimbalzo in attacco ma Zegarowski con due triple pesantissime e un tiro libero segnato firma il massimo vantaggio sul 45-35. Al termine del tempo, dopo un tecnico fischiato a coach Banchi valso il libero di McCullough (7 punti) del +11, Dobric lotta nel pitturato avversario e manda le squadre negli spogliatoi sul 46-37.

In avvio di ripresa, Shengelia prova a prendersi l’inerzia della partita ma Adrian si scatena con tripla e recupero convertito nel gioco da tre punti che scrive il nuovo massimo vantaggio locale sul 52-39. Dopo una tripla di Cordinier e i liberi del rientrante Hackett, Golden non smette di segnare nei pressi del ferro avversario e lo scatenato Adrian realizza un’altra gran bomba e un super canestro in contropiede che sigla il 59-43 a tabellone.

Dopo un jumper di Denegri, Shengelia risponde con un gioco da tre punti ma Adrian continua a non sbagliare e a far volare la Vanoli (64-47). Al termine del quarto, Lacey fa proseguire il festival delle triple, Smith e Shengelia dalla lunetta realizzano a cronometro fermo ma Lacey e una tripla sulla sirena di McCullough aggiornano il massimo vantaggio di una scatenata Cremona sul +19 (71-52 dopo 30’).

Successivamente, Golden realizza ancora da sotto per il +21, Pajola dall’arco e un contropiede di Abass scuotono di orgoglio i bianconeri e Smith fa proseguire il momento favorevole alla Virtus con un gioco da tre punti (75-62). Dopo una bomba di Belinelli, McCullough risponde con la stessa moneta ma ancora Belinelli ribadisce il -10 e poi Abass in transizione firma il 78-71 a meno di 6’ dalla fine.

Adrian poi combina con Golden, che firma il gioco da tre punti ridà ossigeno ai biancoblu e il jumper di Lacey sigla il nuovo +12. Dopo un timeout chiamato da coach Banchi, Lacey stende ulteriormente i bianconeri con la tripla che chiude la contesa. Gli ultimi squilli di Smith e Cordinier servono solo a rendere meno amaro il passivo finale per i bolognesi. Finisce 93-83.

Il tabellino

Vanoli Basket Cremona vs Virtus Segafredo Bologna: 93 – 83 (21 – 23; 46 – 37; 71 – 52)

Vanoli Basket Cremona: Eboua 1, Adrian 18, Zegarowski 15, Pecchia 2, Denegri 7, Lacey 14, Piccoli 3, McCullough 7, Golden 22, Zanotti 4.

Coach: Cavina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 13, Belinelli 6, Pajola 3, Smith 10, Dobric 11, Mascolo, Cacok 6, Shengelia 14, Hackett 1, Menalo ne, Mickey 12, Abass 7.

Coach: Banchi

Arbitri: GIOVANNETTI G. – VALZANI A. – GONELLA E.