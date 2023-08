LBA, la Virtus Bologna lancia la campagna abbonamenti: prezzi e scadenze

La Virtus Segafredo Bologna, in concomitanza con il raduno del roster, ha dichiarato ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Una stagione che, ricordiamo, vedrà le Vu Nere impegnate tanto in LBA quanto nell'Euroleague.

Il club, nella brochure ufficiale della campagna, del titolo evocativo, "Amarsi Ancora", ricorda che dal 5 ottobre al 22 ottobre le gare casalinghe delle V Nere verranno disputate al Paladozza mentre, come già accaduto per la passata stagione, dal 3 novembre fino al termine delle competizioni si torna alla Virtus Segafredo Arena.

Per questo motivo, per venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi virtussini, la Società ha deciso di aprire la campagna abbonamenti Full per entrambi gli impianti di gioco, per garantire ai supporter bianconeri di assistere a tutte le gare casalinghe della Regular Season di Turkish Airlines EuroLeague e LBA.

I punti salienti della campagna

Prezzo Bloccato rispetto alla scorsa stagione:

- per gli abbonati FULL della stagione 2022/2023 che rinnovano il proprio posto

- per gli abbonati EUROLEGA della stagione 2022/2023 che rinnovano il proprio posto in Arena

- ai membri non abbonati del nucleo familiare

Tribù Bianconera: promozione dedicata alle famiglie per abbonamento LBA in settore dedicato

Possibilità di rateizzazione con Avvera S.p.A.

Possibilità di acquistare biglietti per le singole gare in prelazione a prezzi dedicati

Prelazione dedicata agli abbonati per eventuali playoff;

Sconto dedicato sul merchandising Virtus Segafredo presso gli store a Palazzo, Macron Sports Hub Stalingrado, Galleria Cavour e Gran Reno;

Newsletter dedicate agli abbonati per promozioni offerte dai partner di Virtus Segafredo Bologna.

Le fasi della vendita

Prelazioni abbonati Full/Eurolega:

Da lunedì 28 agosto fino a domenica 10 settembre, tutti gli abbonati della stagione 22/23 potranno usufruire del diritto di prelazione. Questi avranno inoltre la possibilità di estendere il proprio sconto ai loro familiari, presentando un’attestazione dello stato di famiglia.Chiunque voglia cambiare il posto della stagione 22/23, dovrà compilare l’apposito modulo, senza rinnovare l’abbonamento, e attendere la fase

successiva



Cambio posto Paladozza/Virtus Segafredo Arena

Dal pomeriggio di lunedì 11 a mercoledì 13 settembre, tutti gli abbonati (Full/Eurolega) della stagione 22/23, che non hanno ancora rinnovato il proprio abbonamento in prelazione e hanno compilato il modulo, potranno effettuare il cambio settore/fila/posto, senza perdere lo sconto dedicato al rinnovo. Nel caso in cui l’abbonato decida di non spostarsi, Virtus garantisce il mantenimento del proprio posto. Attenzione: la compilazione del modulo è condizione necessaria per effettuare la procedura di cambio posto. In caso di mancata compilazione dello stesso, Virtus non potrà procedere con la pratica.



Vendita libera dei pacchetti Full, Eurolega e LBA

Da giovedì 14 settembre inizierà la vendita libera dei pacchetti Full, Eurolega e LBA nei posti ancora disponibili. Questa proseguirà fino al 5 ottobre per il pacchetto Full Paladozza e fino al 3 Novembre per quelli alla Segafredo Arena

Scarica qui la brochure con tutti i dettagli della Campagna Abbonamenti della Virtus Bologna 2023-2024