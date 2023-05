Virtus Bologna, in vendita i mini abbonamenti per i Quarti di Finale dei Playoff LBA

E' tempo di playoff per la Virtus Segafredo Bologna che, come sempre, punterà sul costante supporto dei suoi tifosi anche in questo ultimo momento cruciale della stagione 2022-2023. Lo comunica il club in una nota di stampa.

In attesa dell’ultima giornata di regular season e di conoscere l’avversaria del primo turno playoff, Virtus Segafredo Bologna comunica che dalle 10.00 di lunedì 2 maggio 2023, sarà aperta la vendita dei mini abbonamenti per Gara1 e Gara2 dei quarti di finale in programma alla Segafredo Arena sabato 13 maggio e lunedì 15 maggio (con orari ancora da definire).

Dal 2 al 9 maggio sarà attiva la prelazione per coloro che hanno sottoscritto l’Abbonamento “Full”: per usufruire della prelazione si potrà sottoscrivere il mini abbonamento inserendo il codice TLITE dell’abbonamento di regular season.

Gli abbonati avranno (come di consueto) la prelazione solo sui mini abbonamenti e sarà previsto per loro un prezzo più vantaggioso rispetto alla scorsa stagione, oltre ovviamente ad un prezzo ribassato rispetto ai non abbonati.

La vendita dei post liberi non soggetti a prelazione sarà anch’essa attiva dalle ore 10.00 di martedì 2 maggio.

Modalità di sottoscrizione mini abbonamento:

– Casa Virtus, via dell’Arcoveggio 49/3, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

– online sul sito vivaticket.com al seguente link

– punti vendita autorizzati Vivaticket