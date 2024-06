Virtus, grandi novità in arrivo sul fronte sponsorizzazione: c'è la firma

Con una nota comparsa sui rispettivi siti ufficiali la Virtus Pallacanestro Bologna e la Segafredo Zanetti comunicano, "con reciproca soddisfazione", il perfezionamento, in data odierna, del contratto di sponsorizzazione della società cestistica per la stagione 2024-2025.

Si chiude cosi, a ridosso della decisiva e delicatissima gara 4 della finale playoff la vicenda del rapporto tra la società bolognese e l'importante azienda del ramo del caffè.

Il nuovo accordo di sponsorizzazione

La vicenda nasce lo scorso 14 maggio quando, sempre con una nota di stampa, la Segafredo aveva annunciato "la decisione di non rinnovare l’attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna".

Una nota che in realtà era apparsa più come una comunicazione tecnica, il vecchio contratto era in scadenza, che come una volontà di interrompere i rapporti. Ed è effettivamente così è stato.

A ridosso della scadenza del vecchio accordo, viene meno il 30 giugno, è stato formalizzato un nuovo rapporto.

Tra la sfida Scudetto e l'Euroleague

Un rapporto per il quale "Segafredo Zanetti - come si legge nella nota - augura alla compagine sportiva le migliori fortune".

A partire da cosa accadrà nell'eterna sfida Scudetto con l'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, la quarta consecutiva, ma soprattutto in ottica futura a partire dalla conferma della partecipazione alla prestigiosa, e ricchissima, Euroleague.