La Virtus torna subito alla vittoria in campionato

Dopo il doppio ko rimediato tra Campionato ed Euroleague in meno sette giorni la Virtus Bologna di Coach Banchi riprende il proprio cammino superando, in modo netto, la Nutribullet TVB Treviso. Treviso che peraltro si presenta alla Segafredo Arena a ranghi ridotti.

Finisce con un chiaro 91-77 e con quattro uomini in doppia cifra, Shengelia premiato prima della sfida come MVP di Ottobre della LBA, ne mette 20, Abass chiude a 19, 16 punti per Cordinier e 10 per Hackett. La vittoria è il viatico migliore per l'appuntamento di martedì sera per il derby in Euroleague con l'Olimpia Milano.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus) - Shengelia dimostra fin da subito perché è l’MVP di ottobre di Eurolega: 4-0 firmato tutto dal georgiano. Il primo canestro TVB è di Pauly Paulicap che si destreggia bene a centro area; le V-Nere però sono in serata e non fanno sconti: dopo 4’ minuti è 12-2.

Harrison prova a scuotere la squadra trevigiana con 5 punti consecutivi, intervallati da una super stoppata di Paulicap. Treviso c’è: Booker e Harrison trovano il bersaglio ed è -6! L’antisportivo fischiato a Belinelli tieni lì i biancocelesti, e il viaggio in lunetta dell’ex Gora Camara riduce il divario a 5 punti. Il parzialino prosegue con lo scippo di Booker che deposita in contropiede per il -3, ma l’ultimo canestro è del solito Shengelia (già a quota 11 punti): i primi 10’ si chiudono sul 23-16.

Il secondo periodo inizia con 4 punti consecutivi di Terry Allen, ma il lavoro del Texano è vanificato da altri due canestri di Toko Shengelia. TVB resta in scia con la schiacciata di Camara. Il georgiano della Virtus se non segna fa segnare: il layup di Hackett vale il nuovo +10 per i padroni di casa. Gora Camara sente la partita e si fa vedere in entrambe le metà campo. Il “long-two” di Booker consiglia Banchi di chiamare time out (37-28).

Al rientro in campo Hackett si libera fallosamente di Faggian: Leo, sanguinante, deve lasciare il campo ma il suo recupero è trasformato in due punti da Booker per il -7. Paulicap stoppa da una parte e schiaccia dall’altra: con orgoglio Treviso resta agganciata. P-Cap è indemoniato in difesa (3 stoppate a metà), la Virtus però, trascinata da Shengelia (18 alla pausa) , piazza un 5-0 per il +13. L’ultimo sussulto è di Capitan Zanelli che sulla sirena del primo tempo infila la tripla del -10 (45-35).

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus prova subito a spaccare la partita con un 5-0 ma Paulicap piazza la quarta stoppata personale e interrompe il parziale felsineo dalla lunetta. Il canestro di Allen riavvicina TVB che lotta su ogni pallone per restare in partita.

Mezzanotte trova i primi due su rimbalzo in attacco ma dall’altra parte la Segafredo è implacabile e con la terza tripla di Abass scappa sul massimo vantaggio (+18) a metà terzo periodo. Andrea Mezzanotte trova un paio di buone soluzioni, ribattute immediatamente da Belinelli e Cordinier. La profondità del roster a disposizione di Luca Banchi si fa sentire e la Nutribullet scivola oltre i 20 punti di divario. Le percentuali da dietro l’arco di Bologna si impennano: il terzo periodo termina 72-47.

Treviso non ci sta e gli ultimi 10’ iniziano con un 11-2 dei ragazzi di Vitucci con Zanelli e Allen a colpire da lontano (72-58). Il buon momento di TVB è però annullato da un paio di canestri dei padroni di casa che rimettono 20 punti di divario. Ale Zanelli ci prova fino in fondo e guida la squadra nel finale. Due canestri di Mezzanotte e i liberi di Booker riportano Treviso sul -10 a un minuto dal termine. Il match però è definitivamente chiuso dal 19^ punto di Abass fino al 91-77 alla sirena.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Nutribullet Basket Treviso: 91-77. Progressione Parziali: 23-16; 45-35; 72-47

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 16, Belinelli 6, Pajola 1, Smith 5, Dobric 6, Mascolo, Cacok 4, Shengelia 20, Hackett 10, Menalo 2, Mickey 2, Abass 19.

Nutribullet Basket Treviso: Booker 15, Pellizzari, Zanelli 13, Harrison 9, De Marchi, Faggian 2, Scandiuzzi, Mezzanotte 10, Allen 11, Camara 9, Paulicap 8.

ARBITRI: Sahin T. – Nicolini A. – Marziali S.