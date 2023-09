Supercoppa Frecciarossa 2023, la Virtus batte l'Olimpia e vola in finale

E' la Virtus Segafredo Bologna la prima finalista della Supercoppa Frecciarossa 2023. Battuta l'EA7 Milano (78-73), ora la squadra di coach Banchi - al debutto, è in panchina da appena 8 giorni dopo l'esonero di Scariolo - domani andrà a caccia del tris consecutivo nella competizione.

In una gara tra due squadre ancora in rodaggio, è decisivo nel finale l'eterno Belinelli (15, 9/11 dalla lunetta) che prima propizia il quinto fallo dell'immarcabile Shields (26 in 26') e poi realizza la tripla a 1'41 che spariglia la gara (73-70), anticipando la raffica di liberi di Mickey (4/4). Risulta amaro quindi il debutto in maglia Olimpia di Mirotic (15 ma 1/7 da tre), la Virtus si prende la rivincita dopo l'ultima finale scudetto esattamente tre mesi dopo

LA CRONACA (Fonte Virtus Bologna) - Primi minuti di gara che vedono entrambe le squadre faticare nel trovare la via del canestro, i primi due punti sono per Shields mentre la Segafredo risponde a cronometro fermo con capitan Belinelli che fa 3/3 e porta la Virtus in vantaggio dopo dopo 3′ dalla palla a due.

Mani fredde da entrambe le parti, non per Mickey che trova la prima tripla della gara virtussina insaccando il +2 bianconero (4-6). Milano piazza il break del 5 a 0 con Mirotic, ma Abass stoppa qualsiasi tentativo di fuga lombarda trovando la conclusione dall’arco, tripla di Bortolani, altri tre punti per Abass e penetrazione vincente di Pajola che vale il nuovo vantaggio di Bologna, primo quarto che si chiude con le V Nere avanti 14 a 12.

Tripla di Tonut in avvio di quarto ma il numero 55 virtussino continua ad essere un problema per la difesa dell’Olimpia, salta a rimbalzo e corregge a rete il tentativo di Polonara che pochi istanti dopo trova sotto canestro i primi due punti in bianconero (16-18), nuovo pareggio targato Mirotic, Belinelli esce dai blocchi e insacca altri tre punti, Smith si iscrive a referto segnando dalla media e coach Messina è costretto ad interrompere il gioco, 18 a 23 Segafredo a meno di 6′ dalla sirena lunga.

Shields riporta i biancorossi avanti di due lunghezze piazzando il break del 6 a 0 (24-23), Milano continua a trovare la via del canestro toccando ora il +5 ma Belinelli, fermato irregolarmente al tiro, si presenta in lunetta e fa 2/3 accorciando nuovamente le distanze, Hackett ai liberi e una grande ripartenza di Cordinier riportano la squadra di coach Banchi sul -3, ora le maglia della Segafredo si chiudono in difesa, palla persa per l’Olimpia e si entra così nell’ultimo minuto di gioco, Mickey si fa spazio sotto i tabelloni, segna e costringe la panchina di Milano a chiedere il time out a 16” dalla fine del primo tempo, -1 Virtus (32-31).

Altra difesa magistrale dei giocatori virtussini, si riparte dalla rimessa, palla ad Hackett che trova la tripla proprio sulla sirena dei 20′, squadre negli spogliatoi, V Nere in vantaggio con il punteggio di 32 a 34. Inizia il secondo tempo ed entrambe le squadre aumentano ora i giri in attacco, Mickey e Shengelia fanno a sportellate con tutti sotto le plance, Belinelli segna a cronometro fermo mentre Cordinier trova la penetrazione vincente del nuovo +4 dopo 3′ dalla ripresa del gioco (39-43), la Segafredo continua a produrre gioco e punti in attacco con i propri lunghi, Shields prova ad impensierire dalla distanza i bianconeri ma ancora una volta Mickey sotto i tabelloni fa valere la sua stazza e segna il +8 Segafredo a 5′ dalla terza sirena (42-50);

V Nere che provano a prendere il largo con Pajola dalla media e Smith che trova la conclusione da tre, Milano prova a non far scappare le V Nere quando mancano meno di 2′ alla fine, Mirotic chiude il gioco da tre che riporta a due possessi la squadra di Coach Messina a 1′ e 27” dalla terza sirena (49-55). Polonara allunga, Bortolani però risponde in due frangenti consecutivi e il terzo quarto si chiude sul punteggio di 53 a 59 Virtus.

Le squadre lottano su ogni possesso, ora è giocatore georgiano a fare la voce grossa, prima dalla media e poi dall’arco, Shields risponde anche lui da tre e riporta a -3 i suoi compagni, Shengelia chiude con una grande schiacciata la ripartenza virtussina ma le V Nere faticano a scrollarsi di dosso i propri avversari, alley-oop di Bortolani che riporta a -1 Milano a 5′ abbondanti dal termine (65-66).

Smith fa 2/2 ai liberi, gara che non conosce un attimo di respiro con Milano che ritrova il pareggio a 2′ dalla fine (70-70), Shields lascia il parquet di gioco (quinto fallo per lui) e Belinelli mette il tiro da tre punti che potrebbe significare finale. Mickey fa 2/2 dalla lunetta, Milano non segna più. Bortolani sblocca la situazione con una tripla, ma Cordinier con 1/2 ai liberi e un recupero finale di squadra regalano alla Virtus Segafredo l’accesso in finale con il risultato di 73-78.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano vs Virtus Segafredo Bologna: 73 – 78 (Q1 12 – 14; Q2 32 – 34; Q3 53 – 59)

EA7 Emporio Armani Milano: Poythress 4, Bortolani 12, Pangos 2, Miccoli , Tonut 5, Melli 2, Ricci 4, Hall, Caruso , Shields 26, Mirotic 15, Voigtmann 3.

Coach: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Belinelli 15, Pajola 4, Smith 9, Mascolo , Cacok , Shengelia 13, Hackett 5, Mickey 13, Polonara 4, Dunston, Abass 8.

Coach: Banchi

Arbitri: Giovannetti, Grigioni, Valzani.