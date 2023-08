EuroLeague Women 2023-2024, sorteggiati i gironi: le avversarie della Virtus Bologna

Al secondo anno consecutivo di partecipazione alla FIBA EuroLeague Women, principale competizione europea di basket femminile, la Virtus Segafredo Bologna ha scoperto le avversarie che affronterà durante la regular season.

Le partecipanti alla EuroLeague Women per il sorteggio che si è tenuto oggi, mercoledì 9 agosto, a Monaco di Baviera, in Germania sono state estratte e divise in due gruppi, A e B.

Le ragazze di Coach Pierre Vincent sono state inserite nel gruppo B, insieme a Cukurova Mersin, finalista dell’edizione passata, e Praga, quarta classificata della competizione 2022-2023.

EuroLeague Women 2023-2024, il Gruppo B: