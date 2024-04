Playoff Scudetto, la Virtus pareggia la serie: si decide tutto il Primo Maggio all'Arena

La Virtus Segafredo Bologna conquista Gara-2 espugnando il parquet della Passalacqua Ragusa con il punteggio di 59-81. Al termine di Gara 2 dei quarti di finale playoff di LBF, queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “Durante la prima gara abbiamo fatto tanti errori in difesa, loro hanno segnato tanto e anche noi avevamo fatto una partita buona in attacco guardando i numeri, ma non buona nel modo di giocare. Oggi abbiamo migliorato la difesa, che era la cosa più importante, e dopo l’attacco. Abbiamo vinto solo una partita, adesso dobbiamo giocarne un’altra e vincere almeno di un punto. Sarà difficile perchè Ragusa ha mostrato di essere una buona squadra ma noi siamo pronti.”

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Le bianconere vogliono vendicare subito la sconfitta subita tra le mura amiche e lo dimostrano infliggendo un parziale di 2-16 nei primi 6' di gioco; le padrone di casa connettono due triple consecutive, ma finiscono sotto al break che chiude il primo quarto sull'8-21.

Dopo essere scivolare sul -15, le siciliane provano a reagire finendo però vittime di un nuovo parziale bolognese (0-7); il secondo tentativo di rimonta va a buon fine con il 12-0 che mette Ragusa a due soli possessi di distacco dalle rivali finché un canestro sulla sirena non porta la Virtus Segafredo avanti 24-32 all'intervallo.

La ripresa parte a tinte bianconere: infatti, il parziale di 2-12 rimette totalmente la partita sui binari della squadra di coach Vincent, la quale poi rispedisce al mittente le prove di rimonta fatte dalla Passalacqua (38-53); nei 120” precedenti alla mezz'ora, le due rivali si scambiano cortesie da dietro l'arco, poi Bologna chiude i conti con tre punti in fila validi per il 41-59 dopo 30'.

Il nuovo parziale di 0-11 in favore delle ospite spegne definitivamente la luce alle ragusane che qualche minuto più tardi cercano un disperato tentativo di rimettere in piedi la partita (44-73).

Il parziale biancoverde di 9-2 aiuta solamente a rendere il passivo meno pesante e nel finale un botta e risposta da dietro l'arco porta il punteggio sul 59-81 alla sirena finale, con le due compagini che si giocheranno l'accesso alla semifinale in Gara-3.

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna 59 - 81 (8-21, 24-32, 41-59, 59-81)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 7 (2/4, 1/5), Mallo NE, Di Fine 3 (1/1 da 3), Chessari NE, Milazzo 12 (3/5, 2/5), Salice NE, Jakubcova* 16 (3/6, 3/6), Pastrello*, Juskaite* 7 (2/3, 0/3), Miccoli 11 (3/4, 1/1), Chidom* 3 (0/6, 0/1), Nikolic

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 13/30 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 28 6+22 (Chidom 6) - Assist: 20 (Milazzo 6) - Palle Recuperate: 2 (Milazzo 1) - Palle Perse: 12 (Juskaite 3)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 1 (0/1, 0/3), Peters 10 (3/5, 1/1), Cox* 13 (4/5, 1/4), Rupert* 16 (5/7, 2/5), Barberis 5 (1/1, 1/1), Dojkic* 13 (3/5, 2/5), Andre', Zandalasini* 18 (7/11, 1/3), Orsili 5 (1/3, 1/1), Consolini Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 24/41 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 36 10+26 (Cox 7) - Assist: 25 (Dojkic 6) - Palle Recuperate: 3 (Zandalasini 2) - Palle Perse: 7 (Peters 2)

Arbitri: Gagliardi G., Boscolo E., Frosolini I.